針對近期外媒報導，美國商務部長雷蒙多有意率團赴中訪問，改善中美經貿關係情事，大陸商務部新聞發言人束玨婷30日表示，中美雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如有進一步消息將及時發布。

據《華爾街日報》日前報導，雷蒙多表示，她計畫率領美國企業首席執行官代表團前往海外訪問，訪問對象包括中國，尋找商機並討論長期存在的貿易問題，不過目前還沒有任何安排。

報導指出，雷蒙多表示，她將尋求改善美國與中國的商業聯繫。在中美兩國就國家安全和人權等問題上緊張關係日益加劇之際，她認為兩國可以互利互惠。

雷蒙多並指稱，中國的經濟政策以低於市場的價格補貼出口產品，對竊取智慧財產權的做法視而不見，使美國公司處於不利地位。她表示，儘管如此，鑒於中國市場的規模，美國必須與中國展開貿易。但是她同時也表示，將會繼續限制華為獲得先進晶片。

對此，大陸商務部新聞發言人束玨婷在30日例行記者會上回答記者提問時表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方經貿往來與合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界。希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造條件。雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如果有進一步的消息，將及時發布。

(時報資訊)