華夏(1305)先前法說會認為，第三季起隨印度需求回溫，且歐美受到極端氣候影響，供給緊縮下，看好第三季獲利將較第二季出現明顯成長。近期因股價活絡攀揚，於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，公佈最新營運資訊；8月營收17.52億元，稅前淨利1.8億元，淨利1.45億元，每股盈餘0.24元。

華夏上半年產品銷售量24.2萬噸，VCM/PVC銷售量18.1萬噸，PVC製品為3.1萬噸與去年同期持平，鹼氯約2.9萬噸，惟4月起全球疫情反覆，PVC報價回檔、EDC價格維持每公噸600美元高檔，加上產線歲修等因素，壓抑華夏第二季獲利表現。第二季營收季減8.09％，稅後淨利5.47億元，EPS0.94元；上半年稅後淨利13.7億元，EPS2.36元。

美國路州PVC產能因颶風襲擊，生產受阻、產量減少，而大陸加強能耗雙控，煤炭及電石價格大漲，壓抑電石法PVC產能與成本競爭，搭配印度雨季結束，回補庫存買盤浮現，推高近期PVC價格。

華夏指出，中東、非洲及孟加拉等地區因回教節慶結束後需求逐漸升溫，印度新冠疫情緩和，已有工商業快速復甦，買家自7月下旬起積極尋找進口貨源，以補充境內庫存缺口，預期雨季結束後進入傳統管材加工旺季，需求會更為強勁。第三季PVC將全產全銷，獲利會比第二季有相當幅度改善。

分析師認為，美國總統拜登推出的基礎建設刺激方案，新興市場包括大陸、印度等地區的基礎建設推動，都有利提振PVC需求。另碳中和政策趨勢，將迫使大陸電石法PVC產能加速淘汰，有利中長期供需格局改善。惟華夏不同台塑具一貫佈局成本優勢，在當前液鹼等上游原料攀揚之際，華夏成本部署將是追蹤獲利的焦點。

(時報資訊)

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