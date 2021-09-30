財政部今日表示，我國對外貿易居全球價值鏈的中間層，按出口貿易結構區分，中間產品為出口主力，近10年占總出口比重7成7以上。

今年1到8月年增率33.2％，表現遠優於資本財及消費品，推升比重達到78.4％，相較於去年同期增加1.4個百分點。

依國際商品統一分類(HS)4碼分類，積體電路占比達44％最高，顯示我國在全球半導體產業居關鍵地位；其次是電腦零附件、石油煉製品、液晶裝置、無線傳輸器具零附件介於2.2％~4.9 ％，前 5大貨品占比合計近6成。

前8月資本財年增率20.9％，出口占比12.5％，較去年同期下降 1個百分點，主要是自動資料處理機、手機占比滑落較多；消費品年增率26.5％，因儲存媒體出口比重下跌，也降0.3個百分點。

就主要出口國家、地區觀察，中間產品以對中國大陸與香港、東協併居兩大市場，近10年來比重各占5成及2成左右，對美國、歐洲及日本占比介於5.8％到9％。

受惠於新興科技應用及遠距商機活絡，加以國內半導體業具有領先製程優勢，今年前8月中間產品對五大主要市場出口年增率均逾2成。

另，資本財以美國為最大外銷國，2020年對其出口占比38.1％創高峰，今年前8月在變壓器、電機器具、手工具等出口增加支撐下，占比也有34.7％，其次對中國大陸與香港、歐洲出口比重約占 2成上下，對東協、日本皆不及1成。

消費品前3大出口市場與資本財相同，受新冠肺炎疫情影響，帶動歐美市場對運動用品、腳踏車等需求攀升，累計今年前8月出口年增率以美國增39.9％、歐洲增34.4％最為顯著。

(時報資訊)