大陸國家外匯管理局最新資料顯示，今年上半年經常帳戶順差1227億美元，其中，貨物貿易順差2382億美元，服務貿易逆差505億美元，初次收入逆差716億美元，二次收入順差67億美元。

數據顯示，上半年，大陸資本和金融帳戶逆差562億美元，其中，資本帳戶逆差0.1億美元，非儲備性質的金融帳戶順差288億美元，儲備資產增加850億美元。

經常帳為一國收支表上的主要專案，內容記載一個國家與外國包括因為商品、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與流入的狀況。

如果經常帳餘額是正數﹙順差﹚，表示該國的淨國外財富或淨國外投資增加；如果是負數﹙逆差﹚，表示該國的淨國外財富或投資均少，一國經常帳逆差若擴大，該國幣值將走貶。

(時報資訊)