三年超低利率1.28％的壽險保單紓困貸款9月30日申請截止（僅台灣人壽續辦到年底），最後一日申請「爆量」，估計有逾3,500人申請，單日申貸金額逾3.7億元，三個月累計申貸金額應有143億元左右，創壽險業短期內新增保單貸款的新紀錄。

為協助保戶因應新冠肺炎的衝擊，22家壽險公司自7月1日到9月30日推出保單紓困貸款方案，只要有保單價值可借、且壽險公司開放納入方案的保單，每一位保戶在同一壽險公司最高可借10萬元，三年都是同一利率1.28％，比現行短期保單優惠貸款利率2％，及一般保單貸款3~6.9％的利率低很多，吸引不少保戶動支，最後四個工作日，每天都有逾2~3億元的申請量，最終超過各壽險公司的預估。

累計三個月應有逾16萬人次申請保單紓困貸款，動用保單張數約18~19萬張，總申貸金額143億元左右，由於此數字僅先統計到9月30日下午3點，壽險公司有些還會繼續收件，後續也還要核貸，所以金額還會有些變動，但已算是超出最初壽險公司規劃的數十億元借款量。

保單紓困貸款承作量第一名，是國泰人壽有超過6萬人次申請，動用逾7.5萬張保單，總申貸金額近54億元，占這次保單紓困貸款總量近38％，也是其他壽險公司申貸量的二倍到數十倍以上。

第二名是南山人壽，有2.46萬人次申請，申貸金額22.8億元，第三名是富邦人壽，有逾2.1萬人次申貸，金額17.8億元；新光人壽有逾1.5萬人次申請，申貸13.91億元，排名第四；三商美邦人壽申貸人數8,400多人，申貸金額7.2億元是第五大，全球人壽則以申貸金額6.84億元，7千多人申請，排名第六。

中國人壽亦有近6,400人申貸，金額共5.91億元，台灣人壽強調會續辦此方案到今年12月底，到9月底已有近5,200人申貸，金額共4.57億元；另外如遠雄人壽有3千多人申貸，金額2.35億元，宏泰人壽亦有近1,400人申貸共1.21億元。

(時報資訊)