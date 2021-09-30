大陸市場2021年利空頻傳，除了監管政策趨嚴，接著又是房產爆雷、能耗雙控，但投資人仍維持看好。據景順委託經濟學人影響力(Economist Impact)對全球投資者的大陸配置進行的一項調查顯示，全球絕大多數資產所有者均已在過去12個月裡上調或保持對大陸投資的配置。

景順投信指出，「大陸投資配置2021」報告涵蓋北美、亞太、歐洲和中東地區的200位資產所有者進行的一項調查，調查在2021年6月至7月期間收集了全球投資機構的資深投資專家對其大陸投資配置的看法。調查結果顯示，86％的受訪者表示，已在過去的12個月上調或保持大陸配置，64％預期將在未來12個月進一步加碼；只有12％的受訪者表示預期會有所減碼。

景順中國A股投資總監、業務策略與發展主管謝征儐表示，據調查發現，過去12個月，國際資產所有者對大陸配置的投資情緒基本保持穩定。大陸是全球唯一一個在新冠肺炎疫情下仍在2020年實現GDP正成長的主要經濟體。儘管地緣政治局勢持續緊張，大陸監管機構近期的行動也被市場所關注，但隨著國家微調其產業政策，以平衡增長與可持續性，因此宏觀前景仍保持強勁。隨著大陸經濟的持續發展和轉型，全球投資者已意識到長期配置大陸資產的必要性和益處。

有六成受訪者預期，未來12個月大陸經濟狀況將優於全球其他地區。儘管新冠肺炎疫情讓經濟行為和金融市場發生轉變，但似乎並未改變投資者對大陸投資和機會的戰略性看法，超過半數(54％)的調查受訪者認為，疫情提高了他們對大陸配置的風險偏好。

在資產類別選擇方面，對於大部分(52％)受訪者而言，大陸境內股票仍是最受歡迎的資產類別，其次是境內固定收益(51％)和包括H股及在美上市中國ADR等境外股票(50％)，這與2019年的調查結果一致。

鑒於目前固定收益市場的低利率環境以及股市持續波動，全球資產所有者仍在關注非流動性資產類別，且受訪者對大陸的投資也反映了這一趨勢。房地產(40％)、公司直接所有權(39％)和其他另類投資(38％)是調查受訪者計畫在未來12個月內增持的前三大資產類別。近五分之二的受訪者(37％)表示，他們將增加對中國境內股票的配置，但仍較2019年(52％)有所減少。

儘管大陸近期的監管改革引發科技行業的波動，但調查顯示，全球投資者對這一行業的配置保持不變。科技創新(49％)和金融服務(44％)主題仍是調查受訪者最看好的投資主題，與2019年的調查結果一樣，醫療保健(27％)和國內消費(26％)主題也深受市場青睞。在科技領域，資產所有者正從人工智慧或相關數字自動化(39％)、5G(32％)和消費者或B2B的線上服務(31％)領域尋找投資機會。

(時報資訊)