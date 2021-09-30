有鑑於變異株可能影響疫苗保護力，且國際間陸續傳出許多突破性案例，高端（6547）規劃追加施打第三針疫苗作為對抗變異株的防疫策略，並以倉鼠進行動物試驗來測試，試驗結果證實誘導產生濃度最優異的抗體中和效果，尤其對於Delta病毒株效果更為顯著。

該次世代疫苗的動物試驗結果，已在國際生醫資料庫BioRxiv發布。高端表示，將依據這項試驗結果，繼續以南非株 (Beta) 次世代疫苗作為第三劑追加劑的開發基礎。

高端表示，該試驗分別測試五種疫苗組合對於變異株的免疫效果，分別為兩劑武漢原型株疫苗、兩劑南非株(Beta)疫苗、兩劑武漢/南非株(Beta)二價疫苗、三劑武漢原型株疫苗及兩劑武漢原型株疫苗/第三劑南非株(Beta)。

針對目前國際流行的變異株，施打二劑武漢原型株疫苗後可具備基礎免疫保護，且無論是施打三劑原型株疫苗或是第三針施打次世代疫苗，對抗變異株的中和抗體效價都成比例地增加。其中，以免疫血清進行抗體中和效價分析，發現施打兩劑原型株疫苗，再追加第三劑次世代疫苗後，相較於其他疫苗組別，對Alpha、Beta、Gamma、Delta這五種病毒株都誘導產生濃度最優異的抗體中和效果，尤其對於Delta病毒株效果更為顯著。

在活體攻毒試驗部分，以Delta病毒株感染施打疫苗後8周的倉鼠，結果發現所有疫苗組的倉鼠都能有效降低肺部及鼻腔病毒量，顯示在接種高端新冠疫苗後都獲得有效的保護力，安全性良好。在所有疫苗組別中，同樣以接種兩劑原型株疫苗、搭配第三劑南非株抗原疫苗的倉鼠組別顯示出最好的疫苗保護效果。

(時報資訊)