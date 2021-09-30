北京未受疫情及中美關係惡化影響，加速腳步對外開放，尤其在區域經濟合作方面，態度更是積極。除日前正式提出申請加入CPTPP外，去年完成簽署的RCEP，正與成員國共同推動如期生效。「中歐全面投資協定」（CAI）雖在最後階段遭遇政治困難，但北京並未放棄，相關工作仍在推進中。北京為何如此急切？

首先，後疫情時代，面對貿易保守主義、單邊主義抬頭，大陸無論為自身經濟發展和全球經濟復甦計，都必須堅持走開放之路。儘管大陸疫情防控政策遭致「閉關鎖國」的質疑，但作為世界工廠，大陸早已深嵌全球產業鏈，因此官方一再強調「國內國際雙迴圈」，明確展現出不會與世界脫鉤的姿態。從這個角度而言，大陸積極參與CPTPP和RCEP，並不放棄中歐CAI等，不僅將影響其產品在全球市場的競爭力，增強其參與主導區域經濟合作的廣度和深度，也是在向外界表明大陸仍堅持對外開放這一國策，並將繼續支持經濟全球化。

其次，冀望高水準開放倒逼內部深化改革。大陸的改革大致可分為兩種類型，一種是「內生性」的，如以家庭聯產承包責任制為核心的農村改革；另一種是「外源性」的，如開放倒逼改革。當年為加入WTO，大陸按相關規則修改了3000多條法律法規。如今，面對CPTPP這一全球最高標準的自由貿易協定，以及RCEP和中歐CAI的具體核准實施工作，正好可加以利用，破除阻礙相關領域深化改革的藩籬。大陸當前致力於跨越「中等收入陷阱」，追求實現共同富裕，就必須將深水區的改革貫徹到底，引入外部競爭既是壓力也是動力。

再者，可為大陸的發展構建更加和平穩定的外部環境。不可否認，大陸積極構建在亞太地區的經濟合作，深化與歐洲地區的經濟勾連，確有抵消分化美國包圍圈的意圖。拜登上台後強調美國重返多邊主義，但從目前的動作來看，其強調的還是所謂「民主」共同體，塑造的是意識形態的多邊主義，而大陸目前強調的多邊主義更多是基於發展和利益之上的。單從亞太地區來看，在不同政治制度、不同宗教、不同經濟發展程度之間，強調發展和利益的多邊主義，更有利於亞太地區的整合。然而，考慮到外部因素的干擾和內部改革的阻力，大陸現時所致力的上述區域合作，都將面臨一系列挑戰。

其一，無論是CPTPP的談判還是RCEP的正式施行，亦或中歐CAI的最後核准，都是難啃的硬骨頭。先不提CPTPP關於市場准入、勞工保障、環境保護等規則條款的嚴苛，單看大陸提出正式申請後，日本、澳大利亞等頻頻「挑刺」，即可想見未來談判之艱難。

再看RECP，當前各方核准進程並不一致，正如大陸學者所分析，此前由東盟主導的區域進程中達成的協議不計其數，但這些協議很多並沒有真正付諸實施，或者說，這些協議的執行一直是一個問題。至於中歐CAI，即使大陸在市場開放與規則上做出最大程度的開放，但在歐洲議會反華風向下，幾無可能在短期內「解凍」。

其二，內部既得利益集團的阻礙。在大陸，開放與改革一直被視為一體兩面。要做到與國際通行規則接軌，創造更具吸引力的營商環境，大陸不僅要在國企改革、智慧財產權保護、改善勞工權益等方面有「刀刃向內」的改革決心，也要注意改革的方法。譬如，增強改革的政策透明度，使之更加法治化、制度化，從而降低改革成本，也能儘量維護市場環境的穩定，讓企業安心，讓民眾放心。

其三，排除國際政治因素的干擾。大陸致力加強區域經濟合作，自有其地緣政治的考量，但同時也有必要排除政治因素的干擾，這其中就包括美國及其盟友的刻意圍堵。例如面對大陸的「一帶一路」，美國就針對性地提出由「民主國家」牽頭的基礎設施建設計畫B3W方案；在RCEP簽署前夕，印度宣布退出，不僅有其自身經濟考慮，也有美國印太戰略因素使然；又如中國申請加入CPTPP，剛與美、英達成AUKUS的澳大利亞勢必不會輕易鬆口等等。

由是觀之，在「經濟靠大陸、安全靠美國」這種「選邊站」的博弈中，大陸僅僅只靠經濟合作來增加自身籌碼是遠遠不夠的，還得尋求更多利益共同點，方是長久之計。

(時報資訊)