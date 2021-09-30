睽違2年，大直豪宅「輕井澤」再現交易，今年6月實價揭露林姓女士以總價4億1886萬元14樓頂樓2戶，每坪200萬元，總面積共253.92坪，該單價也創下社區實價以來次高紀錄，僅次於2015年成交5樓戶的209.2萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「輕井澤」位於大直水岸明水路豪宅區，是當地指標豪宅，總戶數65戶，雖然屋齡已18年，但是因有水岸景觀無可取代的優勢，再加上住戶有不少政商名流、知名企業家匯集，讓該社區始終維持不錯行情。也因為住戶惜售，實價登錄以來，只有8筆交易紀錄，成交價落在180~200萬元左右，最新交易為最高的頂樓戶，因此坐穩200萬行情水準。

大直水岸豪宅輕井澤交易列表

觀察從去年到今年，大直水岸第一排豪宅，交易總共11筆，去年有「帝景水花園」、「忠泰交響曲」和「吉光片羽」共9筆，其中以「吉光片羽」單價111萬最親民；而今年則有「代官山」和「輕井澤」各一筆，最新交易的「輕井澤」單價200萬為近2年最高價的水岸豪宅。至於大直水岸第一排最貴的豪宅就屬「代官山」，張旭嵐指出，2014年9樓戶以單價232.7萬居水岸之冠，不過今年6月「代官山」7樓以182萬成交，似乎行情略有褪色。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，大直水岸豪宅已少了台商松山機場話題，市場認為聲勢不如過往，也無信義計畫區、大安森林公園等超豪宅案，幾乎僅以「西華富邦」為唯一指標豪宅社區，而此次「輕井澤」久違交易站穩200萬元身價，雖顯示區域行情仍有一定水準，但較屬整體房市投資夯的雨露均霑因素，恐淪有行無市。

近兩年大直水岸第一排豪宅交易列表

(時報資訊)