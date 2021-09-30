大陸多地陸續實行的限電措施已波及蘋果產業鏈。由於多家蘋果供應商傳出不得不因限電限產，部分零部件供應不足導致剛上市的蘋果iPhone13已傳出大缺貨。陸媒報導，iPhone13第一輪銷售的火爆程度遠超iPhone12，廣東的深圳、東莞、廣州等地多家門市的iPhone 13都已賣光，即便還有現貨，東莞一家代理商表示價格更是天天飛漲，「iPhone 13全系列一台的價格，今天比一台漲了人民幣（下同）400～500元」，足見市場供需緊張局面。

財聯社報導，東莞一家代理商表示，拉閘限電導致原材料漲價，且部分零部件供應不足，這是iPhone13近期缺貨、漲價的直接原因。據了解，目前限電對產業鏈影響主要體現在原材料、零部件供應端，其短期內對相關上市公司業務的衝擊需引起關注。

上述代理商還表示，iPhone 13的銷售情況超過預期，備貨稍顯不足，加之各地拉閘限電，供應趕不及銷售速度，「有意要買的就要趕緊下手，不然價格上漲了是一回事，有沒有貨還不知道」。

報導稱，深圳的蘋果官方旗艦店店員表示，iPhone 13的128G的剛一補貨就賣光。其他廣州幾家零售商也是同樣狀況，部分商家直接告知iPhone 13已賣斷貨，但可以提前預定；也有個別商家表示可以加價搶購。

(時報資訊)