華南銀行信用卡綁定數位振興五倍券，早鳥綁定2萬名享250元刷卡金回饋，於開放綁定第二天即宣布額滿，為力挺政府數位振興五倍券活動，並滿足消費者需求，華南銀行9月30日宣布再加碼新增3萬名綁定名額可享250元刷卡金回饋，且為感謝華南卡友支持，推出「消費滿額抽獎活動」。

以數位振興五倍券綁定華南卡，並於2021年12月31日前消費滿5,000元，符合政府振興五倍券回饋資格，即可獲得抽蘋果iPhone 13 Pro Max 256G（市價40,400元，限量30支）及蘋果AirPods Pro(市價7,990元，限量30組)等獎項機會，且每新增一位共同綁定戶，並符合振興回饋資格，就能多一次抽獎機會，因此沒有搶到信用卡早鳥回饋的民眾不用扼腕，快來綁定華南銀行信用卡，誠意滿滿。

振興五倍券活動期間，綁定華南銀行信用卡消費，除享政府振興五倍券5,000元回饋外，2021年12月底持華南銀行信用卡於東南旅遊購買飯店住宿、高鐵或自駕旅遊行程，單筆消費滿4,000元現折500元優惠。此外，2021年12月底前每筆一般消費刷卡金額達888元以上，還能參加「樂刷5筆888，好康任你選」活動，有機會抽到最高1.58％現金回饋或10倍紅利點數(每戶上限1,000元或20,000點紅利點數)，活動一波接一波，運用既有活動優惠加乘並放大手中五倍券，數位振興五倍券趕緊手刀綁定華南銀行信用卡。申辦、綁定信用卡及各項活動相關訊息請上華南銀行官網查詢。

(時報資訊)

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