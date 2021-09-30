製造業出口接連創下歷年單月新高，台灣綜合研究院結合台電公司發電等相關數據，最新統計出8月份全國製造業用電量較去年同期增加8.2％，其中，半導體用電量持續強勢，帶動電子業產業用電量年增率維持在7％～7.5％區間，台綜院編制的「電力景氣燈號」8月份呈現代表景氣熱絡的紅燈。

製造業用電爆表帶來的電力熱絡景氣，自2020年11月就亮出紅燈，今（2021）年來製造業出口持續暢旺，電力景氣燈號幾乎月月都維持紅燈，儘7月稍見緩和。

台灣綜合研究院30日發布2021年8月份台灣EPI電力景氣指數，儘管整體產業用電去年下半年的基期已漸漸墊高，今年在電子零組件、基本金屬及製品、資通與視聽、機械產品出口接連創下新高下，用電量繼續擴增，全國產業用電量較去年同期增加5.28％；反之，受本土疫情影響的服務業，用電量則明顯減少，及至8月份才逐步穩定。

電力景氣指數(Electric Prosperity Index, EPI)由台灣綜合研究院編制，結合台電公司各行各業之高壓以上電力售電量、自用發電設備自用發電量數據，涵蓋國內24,932家高壓以上用戶(大型用電戶)實際用電資料與自用發電設備自用量實際用電量的普查資料。台綜院認為，上述資料反映國內九成經濟生產活動，同時考量歷年氣候與產業節能因素等，所造成的年度尖峰負載需求變化回溯修正，可以據此推估國內每月經濟成長數據，並即時解讀台灣經濟景氣狀況。

(時報資訊)