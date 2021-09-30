德州儀器（TI）（Nasdaq：TXN）今日推出業界最小、最準確的1.5-W隔離式DC/DC偏壓電源模組。UCC14240-Q1使用專利整合式變壓器模組技術，讓設計人員能將電源解決方案尺寸減半，以在電動車（EV）、混合動力汽車、馬達驅動系統和並聯型變流器（Inverter）等高電壓環境中使用。

隨著電動車市場蓬勃發展，汽車設計工程師正在尋找各種方式，試圖提升效率與可靠性，並減輕電動車裡最重的零件：動力系統。為協助滿足更小更可靠的系統需求以延長行駛距離，工程師紛紛改採分散式電源架構，讓各絕緣式閘極驅動器皆有其專用的偏壓電源供應器。

此架構可改善系統對單點故障的反應。舉例來說，如果單一偏壓電源供應器故障，另一個偏壓電源供應器仍可正常運作，與其配對的閘極驅動器也可繼續使用，藉此幫助車輛在路上行駛的安全。

UCC14240-Q1具有尺寸和效率優勢，可實現更高的功率密度和系統效率，進而增加車輛的行駛距離。UCC14240-Q1的3.55毫米高度和小尺寸使設計人員能夠將電源解決方案的體積減少高達50％，以一半的尺寸提供更多電源。在高度方面的縮減也讓工程師擁有完整且靈活的調整彈性，可將模組安排在印刷電路板任一側。

這款雙輸出功率模組可提供60％的效率，相當於競爭對手的兩倍，實現雙倍功率密度並有助延長車輛行駛距離。UCC14240-Q1在環境溫度105度C的情況下可提供超過1.5W，讓工程師能以高頻率驅動絕緣閘雙極電晶體（IGBT）、碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）開關。

(時報資訊)