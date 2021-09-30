數位儲存領導品牌宇瞻科技力求技術突破，利用獨創的SSD調校科技讓M.2 Gen3 x4固態硬碟的讀寫效能再創新高！推出升級款AS2280P4U/AS2280P4U Pro固態硬碟，以3,500/3,000 MB/s的讀寫速度，幫助使用者快速升級筆電、主機，帶來專家級的多工作業能力。AS2280P4U Pro更搭載一體成形散熱鋁片，降溫效果達25％，讓系統維持穩定效能，保持最佳狀態。

AS2280P4U及AS2280P4U Pro皆採用PCIe Gen3 x4介面和3D快閃記憶體，符合NVMe 1.3標準，讀寫速度最高可達3,500/3,000 MB/s，以優異的效能呼應宇瞻2021年的品牌主軸【專注價值提升，共創服務加值】，為消費者提供出色的隨機讀寫和多工作業表現，讓您輕鬆在多項程式間切換，體驗無延遲的飆速快感！

AS2280P4U/AS2280P4U Pro採用精巧的M.2 2280尺寸，可容納最高2TB的大儲存空間，超薄設計可提升產品運用的靈活性，適用於超薄筆電、電競主機及迷你PC。AS2280P4U Pro搭載一體成形散熱鋁片，利用高導熱、耐高溫的優勢，可有效降溫達25％，使系統避免熱當、維持穩定效能，可提升裝機愛好者、電競玩家、超頻高手、影像創作者等專業族群的工作效率。

為提供使用者完美高速體驗，AS2280P4U/AS2280P4U Pro內建多項防護技術，有效確保資料正確性與穩定性，採用SLC Caching運用先進的分層快取架構提升產品的速度表現。搭配內建的先進平均抹寫技術（Wear Leveling）與自動錯誤校正（ECC）功能，不僅能夠延長SSD使用壽命、提升運作穩定性，更可確保產品在長期使用後仍維持一致的效能。AS2280P4U/AS2280P4U Pro提供五年全球保固，為消費者提供最安心的保障。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意