領先全球的多工半導體商格羅方德（GLOBALFOUNDRIES，或稱格芯），透過22FDX解決300億台物聯網裝置連網需求，格羅方德解決方案伴物聯網創造關鍵里程碑。全球物聯網設備在2020年，有史以來首次超越非物聯網連接裝置，物聯網連接裝置的數量預計將達到近310億台。

我們可以身在離家數千公里遠的地方，使用智慧型手機開關家中的電燈或調整室內溫度。如同人們對於智慧型手機的期待一樣，一旦見識到物聯網在個人生活與工作中所帶來的便利，我們就會渴望更多。

如今的物聯網裝置已變得更加智慧，可以更輕鬆地與各種裝置連接，使人們與裝置的互動更加簡便容易。物聯網裝置為了能支援針對臉部、語音和物體辨識等不斷增長的智慧功能需求，朝向日益複雜的方向發展。運算處理和智慧反應的改善，讓裝置可以根據不同命令或辨識到的反應，做出不同的回饋，使裝置能夠預測人們的需求，並且在未有人為命令的情況下展開行動。

連接到互聯網的第一代產品，需要將收集到的資料發送至雲端進行後續處理。而僅是今年，就預計會有超過300億台裝置將資料傳輸至雲端，這消耗了大量的電力資源。面對如此龐大的耗能，如果沒有其他解決方案，唯一的方法就是大規模擴充資料中心來儲存不斷增加的裝置資料。

全新的科技帶動了物聯網的加速發展。用於發送資料的舊式「傳統」技術基礎設施，缺點除了施作成本更高、消耗電量更大、響應時間更慢，安全性亦相當低落。

未來，物聯網產品將始終保持在「開啟」的待命狀態，並且能無縫連接網路，同時具有更高的智慧程度與安全性。而現有裝置將無法以節能或經濟高效的方式實現上述功能。

這就是格羅方德的創新正在一展長才的地方。格羅方德開發的嶄新架構和創新設計可延長電池壽命、降低持有成本，讓裝置本身即可完成運算，並協助提供安全無虞的無線軟體更新。沒有錯！家中的車庫門啟動器或室內恆溫器若已經是物聯網的一部分，那麼在需要更新時，格羅方德早已在幕後默默地替你完成了，讓日常生活的裝置管理毫不費力。

格羅方德的創新技術正在協助物聯網的構建、擴充和完善物聯網的科技，絕非僅是將裝置連接到 WiFi那麼簡單。讓物聯網成為可能，需要耗費大量的心力，因為連接的產品越多，物聯網對於平穩運行的需求就越高。

格羅方德工業和多重市場副總裁Ed Kaste表示，格羅方德的解決方案是專門為物聯網而構建的，因此並不是由一種萬能因應方式修改而成的，雖然半導體晶片體積非常微小，但它們能造成非常巨大、有形且創新的正向影響力，使現今的物聯網比以往任何時期都還要更好、更有智慧。

格羅方德的FDX平台產品組合涵蓋最先進半導體晶片的開發和製造。這些晶片在智慧化、安全性和感測方面，都具有全面且顯著的性能優勢。

格羅方德的22FDX平台有助於解決超過300億台連接裝置所帶來的大量挑戰。格羅方德的創新解決方案將邊緣人工智慧（AI）所需的高密度、低功耗數位處理，與實現高性能射頻（radio frequency，RF）和感測所需的精密類比相互結合，提供滿足用戶期望的可靠通訊。

格羅方德在半導體晶片中實現「人工智慧推理」，除了正在緩解資料中心的壓力，也提高邊緣裝置的運算、資料儲存，以及自行採取有益行動的能力。

在日前舉行的年度格羅方德科技高峰會上，格羅方德科技部門的各主管討論了公司的發展，正在推動並提升物聯網、智慧型手機、汽車和資料中心行業的巨幅進步。

在此次活動中，格羅方德宣布專為物聯網設計的微顯示器解決方案推出新功能，可讓擴增虛擬實境（augmented reality，AR）眼鏡更小、更輕，還能擁有更長的單次電池充電使用時間。格羅方德的微顯示器解決方案基於22FDX+平台，該平台獲得了業界的廣泛認可，包括在全球贏得超過75億美元的訂單。該平台經過最佳化後，可提高處理速度並減少漏光，同時實現強化的像素驅動器功能。

Kaste補充道，隨著連接的裝置越來越多，低功耗、低漏電、促進連接順暢度、更具智慧與能力、能保護資訊並易於使用的解決方案更顯得急迫。格羅方德將持續為物聯網不斷增長變化的需求開發創新解決方案，並期待這些方案在不久的未來改善人們的日常生活。

(時報資訊)