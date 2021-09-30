領先全球的多功半導體商格羅方德（GLOBALFOUNDRIES，或稱格芯），針對智慧型裝置的創新解決方案，在智慧型裝置要能不斷提供豐富創新功能的同時，滿足這個多多益善的潮流。

根據統計，兩小時又五十五分鐘，這是美國人每天平均花在手機上的時間，而這個時長在未來將只增不減。這不代表人們天天手機通話時間長達三個小時，讓人們使用手機使用時間越來越長，是因為我們手上的智慧型手機不僅僅是一支小巧輕便的電話，也是一部功能強大的迷你電腦、擁有大容量隨身相簿的精密相機、儲存大量歌曲清單的音樂播放器，更是串流播放現場會議、新聞和體育賽事的影像顯示器，還提供個人通訊錄、新聞報導、 百科全書，宛若一座研究中心，甚至能成為遠在千里之外電器和汽車的控制面板等等，網羅了現今人類生活所需的一切，在未來甚至能做到更多。

成千上萬的功能，都融入了一部智慧型手機中，最後只有不到250公克的重量，可以輕鬆放入口袋，隨身攜帶。僅僅在過去10年中，美國人擁有智慧型手機的比例就從35％攀升到85％，增加了超過整整兩倍的人數。

更多創新功能的需求，使用者想要的更多。當手機能做的事情越多，人們的期望也會越高。我們不但希望手機具備更多元化的功能，還要以更快的速度運作，呈現更好的圖像、視訊與音訊品質，提供更穩定的不斷線通話和視訊會議，除此之外，同時還必須消耗更少的電量。

添加新功能，或是改進手機的特殊應用，都必須與資料建立更強大且穩定的連接性。以視訊為例：人們期望在不久的將來，即使身處大型體育場館或海灘等地，也能擁有與在辦公室或家中相等品質的穩定通話和視訊。

再者，人們希望手機中的信用卡與銀行資料得到可靠的保護：行動裝置購物在去年累計達35.6億美元，比四年前的10億美元成長超越三倍以上。

而在享有各種增強功能的同時，人們卻不想因此需要攜帶額外的備用電池，更不想增加智慧型手機的重量與大小。這些相互衝突的期望，究竟有沒有方法可以全部被滿足呢？

對於充滿創新開拓精神的格羅方德而言，我們有絕對的信心給出肯定的答案。多年來，格羅方德持續協助智慧型手機製造商克服最艱鉅的挑戰，以滿足消費者不斷增加的期待。事實上，在過去幾年中，全球智慧型手機的各樣功能，包含每一通無線通話、每一封簡訊或電子郵件、拍攝或觀賞的每一張照片或每一部影片，極有可能都是透過格羅方德製造的晶片達成的。

在9月15日舉行的線上虛擬年度技術高峰會上，格羅方德針對在連接性、顯示、成像、音訊、安全性和電源管理等面向，推出了一系列創新功能，準備為智慧型手機開拓充滿無限可能的新時代。

格羅方德行動無線電和WiFi部門副總裁Shankaran Janardharan表示，由於格羅方德在創新解決方案開發領域處於業界領導地位，深知高品質的連接性有如行動裝置使用者體驗的氧氣，萬萬不可或缺。才能推出強化連接性的關鍵功能，滿足消費者對於穩定連線品質不斷增長的期望。無論身處何方、無論周圍有多少裝置同時連接網路，都能確保高品質的網路連接性。

在9月15日的技術高峰會上，格羅方德宣布針對其現有射頻絕緣體覆矽（RF-SOI）解決方案增加全新的開關和低雜訊放大器（LNA）功能，讓RF晶片設計人員可以構建更強大的功能與更可靠的5G網路連線。此項新功能證明格羅方德在新世代解決方案的道路上已經起跑，以滿足未來sub-6GHz頻段和5G毫米波的需求做好萬全準備。

使用24GHz至47GHz頻段的5G毫米波手機市場，預計將在2020年至2025年之間快速增長十倍。以去年為例，全美大多新發售的智慧型手機都已經配備了5G毫米波技術。

5G智慧型手機的銷售額，預計將從今年的1,080億美元增加到2025年的3,370億美元，屆時擁有5G技術的裝置將首次成為智慧型手機總銷售額的最大佔比。

在技術高峰會上，格羅方德更宣布其FDX-RF製程設計套件 （PDK）22FDX-EXT版本1.0_3.0 PDK ，現在已經納入新一代RF毫米波功能，並完全整合當今最強大的功率放大器（PA）。

格羅方德還發表了基於其12奈米和矽鍺（SiGe）PA平台的增強型格羅方德WiFi解決方案，兩種型號的PDK現已上市。

對智慧型手機使用者來說，這項技術能大幅減少會中斷通話的無訊號區，讓手機更流暢地進行視訊串流，實現更強大的高速網路連線。新推出的功能包含針對最新WiFi 6和6E，提供更優異的RF 和PA特性與功能性，以便晶片設計人員打造最新一代支援WiFi的產品時，提供更高性能、更強大的WiFi連接性，同時擴展網路覆蓋範圍並增加連接裝置數量。

格羅方德宣布，其130奈米平台上獨家的射頻絕緣體覆矽（RF-SOI）解決方案現已在平台開發工具包CSOI8SW的1.3版本中提供此最新配置。新版本包括低電壓和超低電壓，以及低延遲選項，讓設計人員得以整合並最佳化裝置功能，滿足使用者不同的偏好與習慣。

高通德國射頻前端資深副總裁暨RFFE總經理Christian Block表示，隨著走入5G的世界對RF前端產品需求不斷增長，性能強大且低功耗的半導體解決方案至關重要，我們與格羅方德的合作無間，加上他們在RF專用的多機能代工解決方案擁有領先地位，有助於達成高通對生產尖端5G產品的高性能要求。

(時報資訊)