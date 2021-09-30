領先全球的全多工半導體商格羅方德（GLOBALFOUNDRIES，或稱格芯），旗下的汽車半導體晶片解決方案，充分因應不斷增長的汽車晶片需求，讓格羅方德去年從世界最頂尖的汽車製造商及其供應商拿到的訂單量創歷史新高，其中一個原因就是格羅方德的解決方案在ACE這三個產業主要趨勢中面面俱到。

格羅方德表示，汽車產業的未來由英文字母縮寫ACE的三大趨勢來定義。Autonomous driving systems自動駕駛系統，透過高科技工具實現更多自動化駕駛和駕駛決策，如GPS全球定位系統科技可警告駕駛即將偏離車道或駛入未開放的車道，更是一個有助於管理車輛距離的系統。

Connectivity連接性讓汽車變得跟日常生活中的科技產品一樣具有連接性，如同智慧型手機、語音識別、筆記型電腦或桌上型電腦，成為駕駛可靠的依賴。Electrification電氣化部份，混合動力和全電動的設計，將成為未來的車輛動力來源，並最終取代汽油動力內燃機成為更普遍性的動力。

人們所駕駛的汽車、SUV、小型貨車和卡車，其內部的機械系統正在轉向電氣化。在最一開始，汽車內部空間可以容納那些裝置構件，汽車製造商只需將各個獨立構件放入汽車引擎蓋下就沒問題了。

但是隨著電子系統的推陳出新，車輛中半導體晶片數量也同步增加。如今，一輛普通的汽車內部安裝的晶片數量約在50至150之間，而一些最新的電動汽車內部甚至超過3,000個半導體晶片。隨著汽車設計不斷發展，加上為了滿足消費者而附加各式各樣的功能，將來的每輛汽車所需的晶片數量只會有增無減。

與此同時，消費者對於汽車的期望也正在改變，追求動力與速度等傳統考量以不在是消費者的唯一購買考量。人們在購買汽車時，內部所含的電子產品和高科技功能將是決定最終購買的一大因素。人們希望在駕駛的時候，汽車系統可以整合更多豐富的功能，讓汽車更無所不能。年輕一輩的駕駛希望可以將汽車與智慧型手機無縫接軌。過去，人們在選擇智慧型手機、平板電腦或其他智慧型裝置時，會著重於產品帶來的「用戶體驗」，現在這點也成為消費者購買汽車時考慮的因素之一。

如此原因導致全球汽車產業面臨引擎蓋下空間不足的難題。汽車製造商與整個產業的供應鏈被迫要以革新的方式思考、設計和構建新時代的汽車。廠商需要重新思量車輛引擎蓋下的架構設計，讓有限的空間發揮最大效用。由於引擎蓋下各種系統會產生許多熱量，如何精確地管理空間並確保有效的高溫排氣是一大關鍵。與關鍵安全功能相關的電子設備，必須與提供駕駛便利性的電子設備相互隔離，如此一來，其中一個系統故障時，仍可保證車輛的安全運行。

此外，支援車輛中各種科技產品的軟體，也需要便利直觀的驗證和更新步驟。

在某種程度上，人們所駕駛的汽車、SUV、小型貨車和卡車，正在轉型成為一台移動式電腦、智慧型手機，甚至是一台四輪的資料中心。

這聽起來似乎已經有點令人難以置信。但對於格羅方德的創新工程師來說，任何創新都有被實踐的可能性。

為了支援汽車產業在日新月異的挑戰與環境下蓬勃發展，格羅方德規劃了新的航向，希望聚集與整個產業相關的人，更迅速地向市場推出新功能，並達到更完美的供需平衡。

我們在這個夏天，7月19日與來自汽車科技產業的領導者，就「汽車電子供應鏈的戰略調整」舉行虛擬線上會議，並成功取得共識之後，格羅方德接續於9月15日舉行了年度科技高峰會，讓人們深入了解現今汽車產業的最新動態，並為各方利害關係人尋找新的協作、合作和交流方式。

協作已成為許多商業對話中的流行詞，當格羅方德提到協作一詞時，我們真正想成就的就如同字面上的意思。對於格羅方德來說，協作一詞更涵蓋了字面背後更深遠的意義。格羅方德正在革新重塑與客戶的關係。公司的領導者正捲起衣袖，一方面與一級、二級和三級客戶合作，另一方面就工程到長遠戰略規劃等各式各樣的專業，與供應鏈中各個不同分工的利害關係人合作。格羅方德為供應鏈提供各種科技選擇，同時也更加深入了解客戶業務的詳細內容。汽車製造商的資深管理人員相繼參訪格羅方德的生產設施，並開始發現格羅方德為他們提供前所未有的機會。

格羅方德基於直接的工作交流、透明規劃和預測、更快的上市時間、一對一、代工廠與汽車製造商的合作關係以及跨科技的一致的品質和可靠性的準則，正在與各界建立全新的穩固關係。格羅方德更制定創新的供應協議，以經濟可行的方式承諾不間斷的半導體晶片供應。

格羅方德副總裁暨汽車事業部總經理Kamal Khouri表示，格羅方德從不以單一自己的角度思考如何解決問題，而是設身處地從客戶角度出發，了解客戶的痛點，更知道在汽車內應用半導體晶片需要解決哪些問題。

而格羅方德投資了60億美元擴大全球晶片產能，並持續投入可觀的資金和人力來兌現其承諾，以支援客戶及終端市場的需求，汽車產業便是一例。格羅方德智冠群倫的頂尖創新工程師，正致力於解決汽車產業中燃眉之急的優先事項，如連接性、智慧感測器、先進運算、人工智慧和電源管理。

格羅方德已經研究並成功找到縮短汽車產業設計週期的方法。格羅方德為了汽車產業，已經針對製造平台啟動「資格預審」的程序，讓半導體晶片的生產能更迅速地展開，減少初始設計和現場生產之間的迭代。

格羅方德正朝向汽車產業的一站式解決方案邁進，提供專門用於生產汽車半導體的客製化、經認證、高品質和極度可靠的生產平台。

格羅方德雷達和汽車感測器資深總監Sudipto Bose表示，車輛的內外部科技產品，都必須在最惡劣和最極端的操作條件下，能夠充分發揮作用並維持著可靠性，我們的汽車產業解決方案專為最嚴格的標準構建而成，並經過改良、測試和認證，以確保業界最高水準的可靠性。

在近日9月15日的科技高峰會上，格羅方德宣布其一部22FDX M6生產平台已達到汽車等級第一級（automotive-grade level one），現已在位於德國德勒斯登（Dresden）的製造廠開始作業。格羅方德的FDX M6平台是專為汽車生產而打造並通過認證，與改造現有其他用途平台的方案相比，在汽車零件製造速度方面擁有壓倒性優勢。透過已建立且經認證的製程設計套件（process design kit，PDK），格羅方德及其客戶可以專注於開發各種獨特功能，並更迅速地向市場推出新品。

(時報資訊)