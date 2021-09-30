為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對於國內就業市場之影響，並為防範就業市場萎縮與失衡，勞動部自今年7月12日起開始推動安穩僱用計畫2.0。鑒於目前國內對於疫情控制仍需警戒，就業市場尚未穩定，勞動部公告延長安穩僱用計畫辦理期程至2022年6月30日止，以加強疫情期間就業市場之媒合，鼓勵雇主提供職缺僱用失業者，以及獎勵勞工穩定就業。

截至目前為止，已有6千多家廠商報名參加，且已協助超過1萬名的民眾就業，為持續促進勞工就業並穩定受僱，安穩僱用計畫延長辦理，有需求且符合資格的雇主和勞工，可透過線上網站報名參加計畫並辦理求才、求職登記，並於2022年6月30日前經公立就業服務機構評估職缺推介與媒合，且完成僱用加保，會提供雇主「僱用獎助」最高3萬元，也會給予勞工「就業獎勵」最高2萬元。

如想進一步瞭解計畫相關內容或更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊及線上服務資源，請上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），及安穩僱用計畫專區（https://reurl.cc/EnNVA1）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢協助。

(時報資訊)