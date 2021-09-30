軌道經濟指標冠德（2520）旗下環球購物中心全台第八店桃捷A19今（30日）起登場，由於位於桃園棒球場站，加上周邊青埔豪宅住宅商圈逾千棟，中午開門前即有逾百人排隊入店搶購19元「鹿角巷」夢幻飲品等；環球總經理陳依華強調，開新店、加上周年慶與振興券三大動能挹注下，第四季業績有望推升1～2成成長。

Global Mall桃園A19即日起試營運，全棟商場與桃捷A19共構，後棟也是母公司冠德建設所興建600戶住宅案，將近8千坪營業規模，與屏東環球購物中心相當，僅次於中和環球購物中心，整體引進超過70家品牌廠商進駐，為呼應在地青埔商圈、中壢、桃園在地生活圈需求，突破性地在入口引進家樂福、寶雅、大創、JINS、詩肯等大型連鎖店，且在近期於粉絲團大打知名度，首日即獲10多萬粉絲期待要逛的前三大廠商，就是家樂福、寶雅、大創等，預計前三個月挑戰每個月入店人潮上看40萬人次。

環球購物中心目前全台八店，就有六店位於軌道站上包括三鐵共構的板橋車站、南港站與高雄左營站，以及桃捷線上的A8、A9與新開店A19，其中A19店規模為眾軌道線上商場最大，除了二樓至四樓引進餐飲娛樂、居家生活服務品牌各達四成外，其中更有五成以上為百貨、桃園獨家或新形態店型。

包括有家樂福影響力概念店、全台百貨最大原岩攀岩館、ROOTS、FUJI按摩椅、湛盧ROBAR、初虎韓式小食堂、鹿角巷、創盛號、小樽咖啡、總裁牛肉麵、秋風軒mini等皆為桃園首家或全新型態店型，還有優廚推出共享廚房，9月30日起試營運，5－7樓包括ISKI滑雪俱樂部、主題餐廳及健身房等，則將於11-12月陸續登場。

(時報資訊)

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