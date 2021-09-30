美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司攜手中華電信，宣布與（依英文字母順序）亞旭電腦、精英電腦、台灣微軟、力新國際和XRSPACE等共同支持之「5G創新科技學習示範學校」計畫，正式啟動。

本計畫以國中學生為對象，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中、高雄市立鹽埕國中三校率先導入，首度嘗試透過5G行動網路進行三校老師共同備課、三校學生實體、線上混合式遠距共學，打造「5G創新科技學習示範學校」。

此計畫目標在於運用科技輔助自主學習，讓學生體驗5G寬頻網路與VR新科技載具及常時連網筆電（ACPC）打造的創新學習環境，也讓教師們運用創新科技、多平台、虛擬實境及線上、實體混合教學情境；並透過5G連網科技，向下紮根，培養青少年數位素質，提升台灣整體數位競爭力！

疫情不僅加速全球數位發展，更凸顯教育數位化及數位人才培育的急迫性。為推動5G應用普及化、運用常時連網筆電及VR加速數位學習發展，並支持教育部今年初啟動之「校園5G示範教室與學習載具計畫」，高通邀集主要科技企業，與中央、地方教育主管機關，選出三所國中合作展開「5G創新科技學習示範學校」建置計畫。

在教育部資科司及三市教育局支持、協助下，高通技術公司啟動「5G創新科技學習示範學校計畫」，提供搭載高通Snapdragon運算平台、微軟Windows 10作業系統的精英常時連網筆電及由高通Snapdragon驅動之XRSpace VR裝置；力新國際提供系統安裝整合服務、教師培訓；中華電信5G網路，再加上亞旭電腦5G NR客戶端設備（CPE）解決方案，把教室設備和科技裝置連接起來，共同打造「5G創新科技學校」，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中及高雄市立鹽埕國中作為示範學校。

透過產官學三方緊密合作，三所學校將成為台灣首先部署由常時連網筆電、5G網路連結的VR平台提供給國中生、經過認可的課程內容。5G創新科技學習計畫將先應用於英文課，並陸續發展理化、數學等課程。

高通將協助學校導入創新軟硬體設備資源，並提供教師培訓，鼓勵教師運用尖端裝置、常時連網筆電及VR嘗試各項創新教學，包括校外教學及跨校共學等，以發揮5G高頻寬、低延遲的特性，提升學生學習興趣，強化創新思考能力。

(時報資訊)

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