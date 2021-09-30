賽靈思（NASDAQ：XLNX）今日宣佈，其現場可編程邏輯閘陣列（FPGA）和自行調適系統單晶片（SoC）為Sony專業音視訊應用的一系列電子產品帶來助力，包含新型XVS-G1和4K現場製作切換器（Live Production Switcher）。兩家公司強強聯手，憑藉雙方的頂尖技術共同打造世界上最先進的音視訊產品，用於拍攝和轉播全球的現場活動。

具有高頻寬記憶體（High-bandwidth Memory；HBM）的Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA在Sony的新型XVS-G1視訊切換器中扮演關鍵角色。新型XVS-G1視訊切換器不僅承襲上一代的特性和功能，同時新增最大容量達24個4K超高畫質（Ultra HD；UHD）通道的頂尖技術，適用於現場轉播活動的增強型視覺處理。

賽靈思元件中的嵌入式HBM控制器和高效能收發器可支援在4K高解析度模式下的高速處理，以及廣色域和超低延遲的高動態範圍（HDR）。Sony新型XVS-G1將成為第一個採用賽靈思HBM技術，並將其部署在運動賽事和現場活動的廣播視訊切換器。

賽靈思是專業音視訊市場中的半導體領導業者。二十多年來，賽靈思皆致力於提供具靈活性、差異化和符合產業標準的解決方案。這些解決方案結合軟體可編程性、即時音視訊處理、硬體優化與任意媒體間的連接功能，恰能滿足Sony專業音視訊系統所需。

Sony媒體解決方案事業部資深總經理Koichi Yamanaka表示：「賽靈思的技術幫助我們提升了新型XVS-G1切換器的音視訊即時處理和路由（routing）功能。我們之所以採用賽靈思元件是因為該架構為我們提供靈活性，使我們能進行客製化並升級相關功能，以因應瞬息萬變的市場需求及客戶對產品的特定要求。」

(時報資訊)