北韓領袖金正恩在最高人民會議中表示，願意在10月恢復兩韓熱線，釋出善意，但近期一連串飛彈試射及官方談話讓南韓不敢掉以輕心，南韓總統府青瓦台今天重申審慎態度。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台核心人士今天對媒體表示，當局正就北韓勞動黨副部長金與正、近期飛彈試射及金正恩相關發言等一連串行動進行分析，但未透露具體內容。

北韓本月多次試射飛彈，但說明僅是與南韓試射潛射飛彈類似的防禦性軍事計畫，對美國及南韓等鄰近國家並無攻擊意圖，反指南韓雙重標準、對北韓懷有偏見，也指控美國政府針對北韓採取敵對政策。

聯合國安全理事會預計在美東時間30日開會討論北韓局勢，青瓦台官員表示，南韓政府也持續與安理會主要理事國保持緊密溝通，對北韓飛彈相關議題進行分析，並關注安理會討論動向。

青瓦台國家安保室長徐薰今天下午主持國家安保會議（NSC），就恢復兩韓熱線進行討論，認為必須儘速恢復對話管道，以求解決雙方長期以來懸而未決的各項問題。

青瓦台幕僚大多認為金正恩公開承諾恢復熱線，將成為修復兩韓關係跳板。部分意見認為，為促進兩韓峰會、終戰宣言等成果，應開始考慮恢復熱線後的下一步作法，包括對北韓人道支援、兩韓視訊會議系統建構、離散家族線上會面等。

不過，「京鄉新聞」報導，從以往經驗來看，北韓作風反覆無常，金正恩這次公開表示將恢復兩韓熱線，對兩韓關係可能也不會有太大影響。北韓去年6月因不滿脫北者團體在邊境散播反平壤傳單，單方面斷絕兩韓官方溝通管道，今年7月突然宣布重啟，不久後又因抗議南韓與美國聯合軍事演習，在8月再次斷絕聯繫。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，恢復兩韓通訊管道確實可能有助營造對話氛圍，但若在北韓關注的「根本問題」，也就是要求南韓停止與美國的聯合軍演及進口美國尖端武器等問題上，雙方未能達成共識，對關係改善仍有限制。

(時報資訊)