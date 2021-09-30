電子玻纖紗生產大廠日商福隆玻璃纖維，因應全球5G產業蓬勃發展及臺灣市場需求，決定將5G供應鏈之高端生產技術引入臺灣，加碼於嘉義民雄工業區擴建第二廠生產5G通訊用之超高精細玻纖紗，30日舉行「二廠竣工啟用典禮」。

啟用典禮由母公司日東紡績株式會社(Nittobo)社長辻裕一親自來臺主持，包括福隆玻璃纖維董事長林寿信、嘉義縣縣長翁章梁、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠等均共同出席新廠啟動儀式。

日商福隆玻璃纖維之母公司為日本日東紡績株式會社，為全球最大電子級玻璃纖維製造商，亦為全球唯二生產應用5G通訊用超高精細玻纖紗供應商之一。隨著全球電子產品朝向輕量化、小型化、無線化及高頻化的方向發展，未來基板材料亟需降低介電損耗及降低訊號傳遞損失，因應臺灣去年已正式邁入5G時代，為支援臺灣發展5G生產鏈，提供低耗損之高階科技生產原料，日商福隆玻璃纖維投資新台幣40億元增建電爐新廠，目前第一階段將設置3座電爐生產線，專門供應5G網通設備用之低介電特性電子級玻璃纖維紗(Low DK)，可望增加300個就業機會，電爐新廠投產後預期將進一步帶動國內5G產業供應鏈發展動能。

日東紡績集團社長辻裕一致詞表示，非常感謝經濟部、嘉義縣政府及相關政府單位的支持與協助，讓此投資計畫在全球遭受COVID-19疫情影響下仍能如期推動與落實。臺灣擁有最先進半導體產業及電子設備產業鏈，因應未來5G、物聯網、AI等新世代科技市場需求，集團因此決定將生產技術移轉至臺灣擴大營運規模，今日新廠建設工程順利完成，對於日東紡集團的營運具有重大戰略意義，未來新廠生產之低介電玻纖紗(Low DK)除供應國內廠商外，並將透過另一在臺投資公司建榮工業材料進行技術轉移，以構築臺灣灣國內高性能玻纖紗的供應體制，希望為持續成長的臺灣電子產業生產鏈帶來實際貢獻，共創雙贏。

隨著5G、AI技術日趨成熟，臺灣堅實的先進製造與研發能量，將可成為全球智慧應用的重要樞紐，台灣是外商供應鏈調整趨勢下的首選投資地。經濟部將持續盤點半導體、5G、AI、物聯網、智慧製造、循環經濟等重點產業商機及產業鏈缺口，結合臺灣產業發展優勢，透過專人專責客製化服務，結合地方政府及相關單位共同推動關鍵技術及指標性外商落地臺灣及擴大投資，共享新世代產業商機。

(時報資訊)