知名口罩大廠-CSD中衛，去年底與金士頓在亞太地區聯手舉辦口罩設計大賽，今年2月決賽時，由「怪獸國度」脫穎而出、成為冠軍作品，不料，冠軍得主9月初染疫離世！為感念作者在「怪獸國度」的創作留下滿滿的正能量，中衛特別將這款「怪獸國度」重新包裝成公益聯名口罩，將提撥5％銷售額給社福團體，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

「怪獸國度」聯名口罩每袋5片裝售價89元，自10/5起，將於全聯、屈臣氏、康是美、愛買、大潤發、杏一、維康、躍獅藥局、丁丁藥局、日藥本舖、City Super、松本清、特力和樂、小三美日及台中分子藥局等實體通路販售；同時，電商PChome獨家舉辦全站加價購活動。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，新冠病毒的長相，有人看了噁心害怕，幸好藝術總能美化並安撫人心。CSD中衛與金士頓於去年底在亞太地區合辦口罩設計比賽，台灣、新加坡、馬來西亞等十國中，吸引高達3千多件作品參賽，今年2月決賽時，「怪獸國度」成為冠軍作品。

「怪獸國度」口罩作者「Yman.S」是一位馬來西亞的包裝設計師。童趣的畫風，將兒時記憶中的恐怖怪獸、每天在真實生活中上演的磨練與挑戰乃至於嚴峻的新冠疫情，全部化為一隻隻可愛討喜的小怪獸，鼓勵人們在面對困難時不再懼怕、勇敢奮戰。

作者「Yman.S」將讓人恐懼的新冠病毒，轉變成一隻隻可愛小怪獸，五顏六色的獨眼怪、三眼怪和胖胖怪擠在一起調皮歡笑，希望舒緩人們長期抗疫的緊張情緒。不幸的是，「Yman.S」於9月初因染疫不幸離世，不過，他在「怪獸國度」的創作，仍留給大家滿滿的正面力量。

周令怡表示，人生中難免遇上要打怪過關的時候，為了替困在疫情中的人們加油打氣，CSD中衛特地將這款「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，並且提撥5％銷售金額，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

這款CSD中衛與金士頓聯名的「怪獸國度」公益口罩，分為大人款及兒童款，包裝袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，讓此款親子口罩融為一體，添增設計趣味！

(時報資訊)