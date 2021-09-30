高雄銀行響應總統蔡英文投資青年及高雄市市長陳其邁挺青年政策，配合經濟部中小企業處及高雄市政府青年局提供之利息補貼政策，自2020年11月開辦青年創業貸款業務至今，共舉辦21場青創貸款說明會、24場掃街活動。高銀董事長董瑞斌除多次偕同高雄市青年局局長張以理參與廣宣活動外，並出席高雄創業加盟大展，關心新創、青創業者之需求，詳細解說青創貸款業務，與現場年輕人互動熱絡，至今已成功協助2,000餘戶企業取得營運資金。

統計截至2021年8月底止，全國金融機構於高雄市承作青創貸款共72.87億元，其中，高雄銀行佔了21.99億元，為全國金融機構於高雄市承作青創貸款的30.18％，辦理績效亮麗。

高雄銀行30日舉辦「貸您圓夢展翅高飛」表揚暨動員大會，邀財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成及高雄市政府青年局副局長顏己喨蒞臨指導，董瑞斌也勉勵全體員工，年輕人是國家的根基，投資年輕人就是投資高雄銀行的未來，希望提供青年創業所需資金給予實質幫助，營造友善的創業環境，帶入更多年輕客群，開辦青創貸款近一年，傾全行之力支持在地青年創業，在高雄地區辦理成效斐然，也期許高銀的品牌形象「高雄銀行就是青創銀行」深印在高雄民眾的心中。

(時報資訊)

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