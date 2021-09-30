高雄銀行響應政策，推動、開辦青年創業貸款，將近1年總共貸出21.99億元，占比是全國金融機構在高雄市承作青創貸款總額72.87億元的30.18％，高雄銀行9月30日舉辦「貸您圓夢展翅高飛」表揚暨動員大會，宣示高銀挺青創的目標，希望提供青年創業所需資金，給予實質幫助，營造友善的創業環境。

高雄銀行9月30日舉辦「貸您圓夢展翅高飛」表揚暨動員大會，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會賴坤成董事長、以及高雄市政府青年局顏己喨副局長應邀與會。

高銀董事長董瑞斌則勉勵高銀同仁指出，年輕人是國家的根基，投資年輕人就是投資高雄銀行的未來，希望提供青年創業所需資金，給予實質幫助，營造友善的創業環境，帶入更多年輕客群。

董瑞斌表示，高銀開辦青創貸款近一年，傾全行之力，支持在地青年創業，在高雄地區辦理成效斐然，也期許高銀的品牌形象「高雄銀行就是青創銀行」，深印在高雄民眾的心中。

高銀表示，高雄銀行響應蔡總統投資青年及高雄市長陳其邁挺青年政策，配合經濟部中小企業處、及高雄市政府青年局提供的利息補貼政策，自109年11月開辦青年創業貸款業務至今，共舉辦21場青創貸款說明會、24場掃街活動。

高銀統計，截至110年8月底止，全國金融機構於高雄市承作青創貸款共72.87億元，其中，高雄銀行佔了21.99億元，為全國金融機構於高雄市承作青創貸款的30.18％，辦理績效亮麗。

(時報資訊)

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