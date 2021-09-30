各項工程進入年底趕工期，營造廠傳統第四季入帳旺季到，在鋼材、水泥、人工等原物料價格上漲下，營造廠雖對營運衝高審慎樂觀，不過，各種原物料成本上漲恐拖累獲利能力；法人預期，在成本的增加下，新亞建(2516)、達欣工(2535)、中鼎工程(9933)第四季的營業毛利率，與去年同期相比，恐面臨下修壓力。

主計總處統計顯示，今年上半年營造工程物價指數平均年增率達8.82％，寫下2009年同期以來最大漲幅。

達欣工指出，營造工程物料中的鋼筋、型鋼，從去年第四季起至今，都已大漲一波，廠商面臨沉重的材料漲價壓力；另一方面，台商回流、政府社會住宅施工以及民間營建業熱絡，工程需求增加，缺工議題愈來愈嚴重，工資也明顯攀升，讓營造成本負擔越來越重。

在工程案量增加下，中鼎今年1～8月的合併營收415.34億元，年增23.17％；不過，在鋼材、人工等各項成本增加下，上半年的營業毛利率只有5.08％，比去年同期下滑2.56個百分點。

針對近一年來各項營造成本上漲、影響毛利的因素，中鼎指出，自2020年起，所有標案均已考量物價大幅上漲的成本與趨勢；並引用公共工程委員會物價上漲的指示，和主辦機關辦理物價上漲補償，備標時審慎評估並提高風險預備金及合理價格。希望能把影響毛利的因素降到最低。

(時報資訊)

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