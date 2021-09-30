法商施耐德電機看好台灣機械業邁向智慧機械及智慧製造的龐大商機，積極卡位布局。30日宣布與金屬加工設備廠凱柏精密機械共同開發結合門型機械手與物聯網功能的智慧工具機，並導入施耐德EcoStruxure Machine Advisor雲端，掌握生產進度和彈性調整訂單規劃。

施耐德電機表示，數位化時代來臨，整合自動化的機器與數位化的作業流程勢在必行。這次雙方合作開發結合門型機械手與物聯網功能的智慧工具機，從自動送料、機械手臂搬運、加工、再加工到輸出成品，提高生產效率，同時導入施耐德EcoStruxure Machine Advisor雲端服務平台，廠商透過網路連結機械手臂和自動化倉儲系統等設備可蒐集相關數據，工廠管理者便可從平台儀表板，隨時隨地掌握刀具領用、庫存、加工生產進度。

施耐德電機配合講究刀具品質的金屬切削加工產業，運用機械學習的模型運算所開發出的「刀具磨耗偵測系統」，可以監控目前的刀具磨耗狀況，預測需要更換刀具的時間，通知操作人員更換的最佳時機，保證他們的加工效率跟品質，大幅提升客戶滿意度。終端客戶可隨時掌握生產進度和彈性調整訂單規劃，不僅提升產業競爭力，也逐步落實智慧工業物聯網願景。

凱柏精密機械副總經理蔡宗男表示，「我們非常高興可以跟施耐德電機合作開發車銑複合機，讓製程完全數位自動化，成功建立獨立的小生產線。在設備整合開發的過程中，從設計到產品完成使用所花費的時間比我們原先預期更短，減少許多開發成本和等待時間。這次導入EcoStruxure Machine Advisor，更是一大利器，可以讓我們的客戶，從雲端式數位服務平台。一手掌握機器操作人員在全球任何生產現場的狀況，跨越時間和地理的限制，即時了解生產排程，並根據需要彈性調整，完整實現我們對於工業物聯網的智慧規劃。」

施耐德電機台灣區總經理張智斌指出，「外在環境瞬息萬變，國際競局各種挑戰層出不窮，數位轉型已然成為趨勢。台灣許多傳統產業都藏著的隱形冠軍，憑藉領先技術或獨特市場策略，默默在全球站穩競爭利基。此次，施耐德電機與凱柏精機的合作代表產業升級契機，採用雲端數位化的管理和監控方式，結合工業物聯網的應用，成功在凱柏精機既有的強大製造實力基礎上，開拓更大格局。施耐德電機也期望能協助更多台灣企業佈局智慧製造，逐步接軌工業4.0，積極搶佔全球市場先機」。

(時報資訊)