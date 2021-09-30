北韓官媒30日報導，領導人金正恩胞妹金與正被補選為國務委員會委員。據分析，金與正獲任國務委員可能是因為她實際掌管對韓、對美事務。
北韓國務委員會成員共計10人，金正恩任委員長。該委員會是北韓最高政治領導組織。
金與正於2018年平昌冬奧舉辦之際開始負責對韓事務，在切斷兩韓聯絡渠道、爆破開城聯絡辦公室時指揮相關工作。她本月以南韓總統文在寅在聯合國大會提出終戰宣言提議為契機接連發表談話，釋放對話信號。在對美政策方面，金與正今年3月譴責韓美聯合軍事演習，6月否認與美國重啟對話的可能性。
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