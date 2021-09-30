比特幣等虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳，金管會已2021年7月1日起將虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇，有八家業者納管。金管會銀行局副局長林志吉30日發布最新解釋令，要求業者須在今年11月底前完成兩大聲明，另外，經會計師複核的防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表，並出具審查意見書可在2022年7月1日前補附，屆期未改善者，可處新臺幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

金管會30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條規定解釋令，說明虛擬通貨平台及交易業務事業辦理洗錢防制法令遵循聲明的方式及應檢附的文件，該令自即日生效。

林志吉指出，依規定，虛擬通貨平台業者業應依金管會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明，且向金管會辦理聲明。業者若未完成聲明而從事相關業務，金管會得依洗錢防制法第6條第4項規定，限期令其改善，屆期未改善者，處新臺幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

林志吉指出，在7月1日前有從事虛擬通貨平台的業者包含：王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）以及數寶（Subo）。

林志吉強調，金管會經行政院指定為本事業的洗錢防制主管機關，並不涉及本事業的產業治理、經營管理、消費者保護等事項。因此，對於完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營的業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。另本事業所從事的活動如違反相關金融法令關於有價證券發行、吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務，因屬於刑事責任，仍應由司法機關認定具體事實依法處理，不因納入洗錢防制規範而豁免。

林志吉提醒民眾，虛擬通貨(虛擬資產)是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣。此外，虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。鑒於虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大，投資風險高，民眾在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。

(時報資訊)