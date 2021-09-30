緯創集團旗下緯創醫學科技自2016成立以來，持續推廣創新醫療科技至全省南北多處偏鄉區域。今（30）日在屏東縣政府衛生局的支持下，緯創醫學攜手高雄榮民總醫院屏東分院、將創新醫療科技種子再引至地處台灣南端阿朗壹古道上的屏東旭海村，建置讓遠距醫療服務落地的旭海衛生室，進一步落實醫療資源均衡普及、讓偏鄉居民在地安老的願景。

屏東幅員狹長遼闊，因應醫療行動化趨勢，遠距醫療服務平台克服空間及時間隔閡，加深基層醫療服務及醫療資訊共享，並且延續居民院外醫療照護，達到健康促進之可及性與便利性。屏東縣牡丹鄉旭海村緊鄰太平洋，藉由遠距醫療服務平台，村民就近使用醫療設備進行遠距會診及遠距處置。

行動醫療箱中的無線超音波、五官鏡、心電圖與電子聽診器，讓旭海衛生室醫師可就地進行疾病檢傷分類與輔助診斷病患，將病患資料即時傳輸至高雄榮民總醫院醫療體系，同步會診高榮醫學中心專科醫師，透過遠距方式體現醫學中心級醫療服務，落實台灣分級醫療制度，減少醫療資源浪費，以及民眾就醫時間與經濟成本，打破地理距離限制，打造衛生室即醫院之偏鄉照護精神。

五年來緯醫在台從南到北、上山下海一步一腳印的落實企業理念。在今年適逢旭海觀音鼻自然保護區成立十周年之際，攜手屏東縣政府、高榮屏東分院共同為屏東偏鄉遠距醫療服務網揭開序幕，期許有效整合鄉鎮城市醫療資源，將遠距醫療照護服務範疇從點對點擴充至多對多，串接更多醫療院所、長照機構以及鄉鎮衛生所，試行線上聯醫基礎服務，創造社會福祉。

(時報資訊)