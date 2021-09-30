全球晶片荒造成連鎖效應，拜登政府傳要台積電、三星等晶片製造商在45天內，也就是11月8日前交出訂單、庫存等機密數據，引發全球投資圈連日關注，雖產業分析師多認為，拜登政府絕非衝著台積電而來，但外資今（30）日卻續賣台積電6137張，雖調節手筆縮水，但3個交易日已共賣逾3.46萬張，未來何時轉賣為買，將成股價能否重登600元大關的一大因素。

時序回到9月23日，由美國商務部長雷蒙多在白宮主持的「全球半導體峰會」登場，她在會中要求提高晶片供應鏈的透明性，必要時將引用冷戰時期的國防生產法，制裁不配合的晶片大廠，此事旋獲彭博社（Bloomberg）大幅報導，也引發外界對台積電產業競爭力的憂慮。

美國重創自由貿易的激烈舉措，一般分析原因有二，其一是暗助英特爾（Intel）重返晶圓代工市場，其次是想解決因車用晶片短缺，造成車廠大減產與失業問題。南韓《經濟日報》認為，美政府出面要業者繳交客戶的商業機密，不合理的「鴨霸」要求，將使公司營運陷入困境。

但分析師多認為，上游IC設計廠才有囤貨超買晶片的需求，台積電身為晶圓代工廠，向採接單生產模式，沒有囤貨必要，美方僅是想釐清車用晶片供應鏈到底哪個環節出問題，外界沒必要過度解讀，且只要雙方簽署保密協定，明定資訊使用範圍，也無須擔心衍生技術外流、喪失議價能力等後遺症。

雖普遍認為美商務部關切半導體庫存，與台積電的直接關聯性不大，但數字會說話，觀察外資近日動向，卻呈現出另一個風貌。

外資今日持續調節台積電，雖已較周三大賣2萬4114張縮手，但仍持續站在賣方，反觀聯電已終結連3賣，外資不僅未再出現單日狂殺4.95萬張的手筆，甚至轉為小買521張，對照台積電股價今以平盤580元作收，聯電則是上漲1.59%，股價收64元。

(時報資訊)

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