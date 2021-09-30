高運價已經到頂了嗎？上海航交所今（30）日公布全球貨櫃海運運價指數SCFI下跌29.69點至4,614點，周跌0.62％，終止連20周上漲！業界解讀，有三大因素干擾，包括跨太平洋兩岸大塞港，大型海運聯盟的大船回亞洲速度減緩，及大陸限電、黃金周效應，主要港口貨量明顯減少。

除了美西線連續四周持平之外，全球主要航線幾乎都下修，美東線下跌726美元、來到11,250美元（40呎櫃）；美西線6,322美元，連續四周持平；歐洲線下跌13美元至7,538美元，周跌幅0.17％；地中海線下跌54美元至7,444美元，周跌0.72％。

因應中國十一長假，SCFI今日提早公布運價，在運費走跌下，恐對貨櫃三雄走勢投下變數。貨代業者分析，SCFI及美東線回檔修正，反應大陸黃金周、限電後出貨量減少，運價取決市場供需，長期看對於貨櫃輪是好事。目前跨太平洋兩岸港口大塞港也是影響運價走勢關鍵，許多船無法回到亞洲載貨，市場很難報價，觀望氣氛濃厚，專家評估，美國碼頭塞港情況推估會延續到2022上半年。

業界研判，要判斷高運價是否到頂或來到轉折點，須觀察兩個因素，除了塞港，還有中國限電情況，影響廠商生產貨量，等到黃金周過後復工，出口貨量才是關鍵。

(時報資訊)