台灣錢大概淹到頭頂了。金管會30日公布，到8月底國銀存款餘額近47.16兆元，單月淨增4,642億元，但同一月銀行放款僅增加2,442億元，放款餘額近33.07兆元，存款與放款間的差額、某種程度亦算「濫頭寸」首度突破14兆元，放存比降到70.12％的歷史新低，銀行放不出去的錢，除了作相關準備外，就會拿去投資或其他應用。

銀行局副局長林志吉表示，8月國銀存款增加量幾乎是放款增加量的二倍，主要原因有二個，一是8月上市櫃發放大量現金股利，如台北富邦銀有保險公司帳戶，就有大量現金股利回存，存款即大量增加，第二原因是出口暢旺，企業8月亦有不少貨款回存銀行，如兆豐銀、中信銀、華南銀等都有企業戶或政府存款大增的情況。

而國銀前8月稅前獲利達2,444.7億元，比去年同期增加近200億元，成長幅度達8.9％，主要成長動能是國內總分行獲利增加238億元。

林志吉表示，國內總分行前8月因放款成長，利息淨收益達2,530億元，比去年同期增370億元；其次是手續費淨收益前8月有1,240億元，同比增48億元，但同期間銀行投資淨收益達770億元，是比去年前8月少121億元，等於國銀並沒趕上今年的股市多頭行情，投資賺得比去年少。

再加上國銀國內總分行前8月營業及呆帳費用達2,944億元，比去年同期增58億元。

雖然前8月國銀海外分行獲利204億元，同比增加近61億元，但往年的海外獲利金雞母─國際金融業務分行（OBU）前8月稅前賺622億元，卻是比去年同期減少近83億元，主要是海外景氣未完全恢復，OBU放款少了1,483億元，淨利息收入減少造成，另外大陸分行前8月獲利同比亦少17.3億元，等於海外獲利今年不夠亮眼，所以國銀獲利成長沒有證券及保險業亮眼。

國銀前8月存款已增加逾2.36兆元，放款增加則只有1.6兆元，沒貸出去的錢必須靠投資增加收益，才能負擔存款及營業的成本。

(時報資訊)