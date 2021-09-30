禾聯碩（5283）30日舉行法說會，副董事長蔡柏毅指出，這幾年積極擴充新產品線、作出差異化，過去聚焦B2C佈局會逐步朝B2B發展，以結合家電的智慧宅切入房地產建案等新客群即是方向之一，若台灣能加入CPTPP，台灣輸出有機會享零關稅，著手評估在疫情趨緩後，進軍東南亞市場。

去年禾聯碩營收60.3億、EPS 12.73元，均創歷史新高，各產品線中，冷氣銷售量11.06萬台、營收20.49億元，年增6.6%；液晶顯示器銷售5.83萬台、營收4.73億元，年減8.3%；生活家電銷售44.62萬台、營收5.07億元，年增34.5%。

禾聯碩指出，因疫情推升了虛擬通路需求，而電商通路以單價較低的生活家電為主，帶動生活家電大幅成長，預期第四季在政府振興五倍券刺激消費下，家電買氣可望回升，除了小家電外，未來如冷凍櫃、冰箱也有較大的成長潛力。

蔡柏毅指出，今年包括銅、鐵、鋁等金屬原物料及IC價格上漲，不過禾聯碩多大量採購、提前因應，商品庫存量大、慢慢銷售，避開漲價，因此原物料價格上漲對壓縮毛利的壓力比同業為低。

蔡柏毅表示，禾聯集團關係企業在龜山推出「禾悅花園」總銷百億建案，目前銷售率已達九成，單價上從早期的每坪20多萬，漲到每坪40萬元，首次跨足房地產成功的關鍵，在於導入禾聯品牌家電及代工的全熱交換器等，提高建案價值，因此未來會朝向B2B市場跨入，結合家電、AIoT的智慧宅，除了建商的企業客戶以外，也會投標如社宅等政府標案。

(時報資訊)

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