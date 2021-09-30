為促成台美啟動雙邊貿易協定（BTA），國內本土企業與在台美國企業的兩大商會—工商協進會理事長林伯豐與美國商會長金奇偉30日分率台美企業，進行「台美企業圓桌論壇」。會中，雙方達成包括持續推動促成台美啟動BTA協商、赴美投資稅應與英日一致、在5G、健康醫療、電動車等重點產業共同探討合作及投資方向等三項共識。

這也是台美企業首次針對議題進行深入式的討論。林伯豐與金奇偉在會中分別提到2020年9月9日曾分別代表台美兩大商會簽署共同聲明：「力挺台美啟動BTA的談判」，「台美企業圓桌論壇」即為持續推動台美簽署BTA並推動雙方合作，會中，也達成三項共識。

一是，持續推動促成台美BTA協商。林伯豐與金奇偉都提到，台美雙方在這一年來，雖然已經展開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的會談，但是，實際上台美企業更需要的是BTA。

林伯豐指出，目前是加強台美經濟夥伴關係的良機，洽簽BTA將是一個絕佳起點。金奇偉也說，為了台美雙方的繁榮與福址，有進一步加強簽定BTA的合理性，因此，2021年的白皮書中，就將台美啟動BTA列入對美國政府的重點建議事項。

二是，赴美投資稅應與英日一致。林伯豐直言，美國是台灣第二大貿易夥伴，也是重要的外人投資來源國，台美企業長期相互合作，是可信賴的夥伴。從投資觀點來看，台美缺乏租稅協定，會影響雙向投資，具體來講，台灣企業赴美投資的稅率為30％，英、日則為0或5％，因此盼能與英、日一致的稅率，才有利於台灣企業赴美投資。

金奇偉也深表同感的指出，這也是2021年白皮書中的重點建議事項，也是美國商會長期以來一直盼能改善與呼籲的事項。

三是，在未來合作方向上。林伯豐與金奇偉都指出，台美產業結構互補，供應鏈關係緊密，在全球供應鏈重組的趨勢中，台灣不只是美國的可靠夥伴，也是世界各國和地區的可靠夥伴。

在這樣的情境下，林伯豐與金奇偉都認為，雙方未來可就資通訊產業、5G、健康醫療、電動車、能源／化學等重點產業進行交流，共同探討企業合作及投資方向。

(時報資訊)