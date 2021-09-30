（證期局副局長郭佳君。圖／視訊截圖）

金管會證期局30日公布2021年符合「鼓勵投信躍進計畫」名單，包括：元大、國泰、富邦及永豐等4家投信事業。其中，金管會在今年六月時曾放寬中小型投信的評估標準，讓8家投信也能角逐，永豐投信成為首家取得「中小型投信」躍進計畫標準的業者。

證期局副局長郭佳君表示，「國泰投信」符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；「元大投信」符合基本必要條件及三面向、「富邦投信」符合基本必要條件、二面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；「永豐投信」符合基本必要條件及二面向，可適用基本優惠措施。

郭佳君表示，4家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。

「國泰投信」選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日，以及在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施；「元大投信及富邦投信」選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自2021年10月1日至2022年9月30日止。

上述4家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」、面向一「投研能力」及面向二「國際布局」，至面向三「人才培育」則有元大投信及國泰投信符合相關指標；另國泰投信及富邦投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：國泰投信截至109年底受相關企業國泰人壽全權委託（含類全委保單）金額逾新臺幣4千億元、發行適合退休理財之目標日期組合基金資產規模成長顯著；富邦投信發行之投資國內以永續相關主題基金資產規模成長顯著，且落實執行盡職治理守則有顯著績效。

另為促使中小型投信業者積極參與，金管會前已修正躍進計畫內容，增訂中小型投信事業如符合放寬後之評估指標標準及面向數，可取得基本優惠措施。本次認可之永豐投信，即為首家取得中小型投信躍進計畫標準之投信業者，未來金管會亦將持續鼓勵，促使中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業之整體競爭力。

(時報資訊)