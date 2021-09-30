【時報記者莊丙農台北報導】明天大陸進入十一長假，上海航交所提前公布最新SCFI綜合指數，出現連續6個月周周創新高後，首度出現下滑。業界認為，大陸本周出重拳，能耗雙控政策加上即將進入長假，貨量減少，導致運價首次出現下跌。不過，目前全世界供需吃緊狀況並沒有減緩，目前來看還是短期影響，塞港未解、準班率無法提升狀況下，運價仍有強勁支撐，到明年運價指數大跌機率低。

受限於供應鏈就業恢復緩慢、港口貨櫃堆積，導致航行天數延長貨櫃周轉率下降，8月全球貨櫃船舶準班率僅17.16％，遠遠低於過去正常準班率75％，創下歷史新低，9月數字尚未公布，但預料變化不會太大，全球塞港問題依舊嚴重。業內人士認為，運價連續六個月周周創高已經相當驚人，本周回檔幅度也才0.64％，除美東線修正較大外，美西線還在歷史新高位置，其它航線都還只是屬於微幅回檔。

SCFI及美東線回檔修正，直接反映本周大陸限電，使得製造業提前停工因應，影響長假前的出貨狀況，但全球塞港、缺櫃、缺船狀況還沒有特別改變，美西碼頭工會(ILWU)談判仍將使候港天數高於正常水準，運能供給在歐美線將仍有9～11％缺口；此外，美國8月製造業ISM客戶端存貨指數處20多年新低，美國零售業低庫存及製造業維持擴張，將至少推動貨櫃運輸需求。但也必須注意，大陸限電措施對後續的影響，且觀察美國9月消費者信心從113.8繼續下滑至109.3，通膨的上漲讓民眾為家庭用品支出付出更高價格，在未來經濟變數偏負面情勢下，導致消費力的下降影響到需求。

SCFI最新綜合指數本周下跌29.69點，來到4614.1點，跌幅0.64％，遠東到美東每FEU(40呎櫃)上周創高後，本周快速拉回，報價11250美元，較前一周下跌726美元，跌幅6.1％；遠東到美西每FEU(40呎櫃)報價6322美元，連續第三周持平；遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7538美元，較前一周下跌13美元，跌幅0.17％。

(時報資訊)