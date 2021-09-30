倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高上漲，終場上漲79.31點，漲幅0.47％，收在16,934.77點；櫃買指數亦同步反彈2.49點作收，漲幅1.22％，收在206.59點；三大法人進出方面，外資續賣78.88億元，投信續買19.9億元，自營商續賣8.04億元，惟外資法人於台指期續買1,421口多單，累計淨空單部位為16,731口，心態轉趨謹慎保守。

台股探底的危機未除，除了大陸「能耗雙控」政策風暴持續擴大外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾也預警美國通膨飆升持續時間較預期嚴重。

就技術面觀察，台股不論10日線、月線及季線等短中期均線呈現蓋頭反壓，故在上述利空尚未消除前，在策略上仍不可掉以輕心。

不過，國內8月工業生產指數再度寫下好成績，創下歷年單月新高，且隨著國際各品牌消費性電子新品陸續上市、大陸十一假期前備貨需求，均可望挹注我國製造業生產成長動能。

個股方面，本周納入投資組合的台揚，為低軌道衛星概念股，轉機題材濃厚，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控、守穩10日線位置區不破，預期後市仍有望續揚。

展望後市，在整體經濟仍可望穩步復甦成長下，台股並沒有泡沫化危機的隱憂存在，只是在進行結構性調整。

選股方面，受大陸限電政策影響，相關產業短線若有反彈，逢高仍宜站在賣方；此外，台光電、敬鵬、柏承、金像電、嘉聯益、欣興、南電、定穎、台郡、力旺、愛普、智原、創意、世芯-KY、健策、台揚、聯光通、美而快、網家、新興、裕民、碩禾等，也在多方控盤下，成為資金追捧標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意