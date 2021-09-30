【時報-台北電】台蠟(1742)董事會決議第一次私募普通股，私募1000萬股，得私募額度1000萬股，本次私募價格定價為每股新台幣15.68元。私募資金用途為充實營運資金及改善財務結構。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#台蠟 #私募資金

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