紙本藝FUN券即將在明天（10月1日）開放超商登記，只要符合「18歲以下、65歲以上或身心障礙者」就可以持健保卡，到四大超商登記抽60萬份加碼券。預計在10月至11月間進行四輪抽籤，每次抽出15萬份，中籤者可到全國約1萬家藝文場域、商家使用。

配合2021年五倍券，政府8部會聯合推出振興加碼券，文化部將發行總計300萬份價值600元的「藝FUN券」，其中包括240萬份數位加碼券及60萬份紙本加碼券，9月22日起開放網路登記，10月1日起加開四大超商管道預約紙本加碼券。

●紙本藝FUN券登記資格：

僅限「18歲以下、65歲以上或身心障礙者」登記，數位和紙本加碼券須擇一登記。

●紙本藝FUN券登記時間：

線上登記：9月22日起可至振興五倍券共通平台點選「加碼券登記」，進行身分驗證後，勾選「紙本券」。

10月1日起可持健保卡到四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）的「超商事務機」插卡申請藝FUN券。（摘自藝FUN券官網） 超商登記：10月1日起可持健保卡到四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）的「超商事務機」插卡申請。

●超商事務機操作步驟：

1.點選首頁「藝FUN券」按鈕→2.勾選「同意」個資蒐集→3.插入「健保卡」→4.輸入「聯繫基本資料」→5.仔細核對資料後，列印領取「小白單」留存。

10月1日起四大超商可預約紙本藝FUN券。（摘自藝FUN券官網）

●領取紙本藝FUN券：

配合政府規劃，藝FUN券預計在10月中旬至11月上旬，分四周舉辦四輪抽籤，每次抽出75萬份藝FUN券（60萬份數位、15萬份紙本）。收到「中籤簡訊」、「EMAIL通知」或至「共通平台查詢」可確定是否中籤，中籤者持「健保卡」可到四大超商事務機插卡取票。

●紙本藝FUN券取票方式：

1.點選藝FUN券按鈕→2.插入健保卡→列印小白單，並到櫃台向店員領取紙本藝FUN券。

中籤者持「健保卡」可到四大超商事務機插卡取票。(摘自藝FUN券官網)

●紙本藝FUN券使用方式：

可到全國約1萬家藝文場域及藝文店家使用，包含藝文展演預購票券。使用期限為2021年11月10日至2022年4月30日止。詳細使用方式參考《藝FUN券官網》。

(時報資訊)