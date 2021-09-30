【時報記者張漢綺台北報導】全家(5904)攜手鴻海(2317)集團子公司-新能循環科技，率通路之先推出二手手機回收的新形態循環經濟，運用全台超過3900間店舖作為回收點，提供民眾最便利的回收管道，也讓回收後的手機零組件有機會循環再利用。

年底手機大廠紛紛推新機，預估將帶起一波換機潮，根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約600萬支，回收率卻僅5%，手機汰換速度越來越快，沒有妥善回收的廢棄手機，會導致手機中的鉛、鉻、汞等重金屬污染土壤和地下水，不當焚燒也會造成大量二氧化碳排放，嚴重危害整體環境，全家便利商店呼應兩大項聯合國永續發展目標(SDGs)，透過便利商店零售通路新商模響應SDG 12「負責任的消費與生產」，並同步達成SDG 13「採取措施以因應氣候變遷及其影響」協助減少溫室氣體的排放。

全家便利商店ER事業本部副本部長林志清表示，觀察消費者二手手機回收須送回原廠的不便利，或是不放心回收手機會導致資訊外洩，特別發揮通路優勢，結合綿密物流系統和全台超過3900間店舖，提供在巷口就能回收手機的便利服務；同時聯手鴻海集團子公司-新能循環科技，運用其熟悉iPhone回收資訊清除作業認證，提供消費者安心的回收管道。

「全家」與新能循環科技攜手提供的二手手機回收服務，首波鎖定iPhone指定機型回收，推出三大特色的利多服務-「3分鐘網上輕鬆申請」、「店到店寄件免運費」和「回收價比原廠高」；為吸引更多消費者響應，即日起至12月31日，更推出3大好康回饋，凡手機回收成功即贈送大杯經典拿鐵、回收指定機型再加碼送「全家」Fami錢包儲值金200元~700元，還能月月抽iPhone13。希望透過兼具便利且及安心的寄送管道，提高民眾回收二手手機的意願。

(時報資訊)

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