AZ於3月公布美國臨床試驗期中結果，保護效力達79%。

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca，AZ）期待已久的AZ疫苗美國大型臨床實驗結果昨（29）日出爐，防止有症狀感染的保護力達74%，防止65歲以上長者出現有症狀感染的效力達83.5%，當中沒有任何志願者惡化成重症，也沒有人出現罕見血栓副作用「血栓併血小板低下症候群」。

綜合路透社、醫學網站「HCPLive」報導，紐約羅徹斯特大學醫學中心（University of Rochester Medical Center）傳染病專家弗西（Ann Regina Falsey）帶領的研究團隊，昨日在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）刊登AZ新冠疫苗在美國的大型臨床試驗結果。

這項研究在美國、智利、秘魯招募超過2.6名志願者，當中1.76萬人施打2劑AZ疫苗，另外8500人施打安慰劑，2劑中間間隔1個月，科學家比較2組志願者接種第2劑後15天後的染疫情形。

結果顯示，AZ疫苗防止志願者有症狀感染的總體保護效力達74%，在65歲以上組別中，保護力提升至83.5%。

在接種疫苗的組別中，沒有出現重症新冠患者及死亡病例，安慰劑組別中則有8例重症、2人死亡。

值得注意的是，昨日公布的臨床試驗結果較3月公布的期中結果略低。當時阿斯特捷利康公布的保護力為79%，不過在美國衛生官員批評報告數據過時後，阿斯特捷利康後續下修數字至76%。

關於疫苗副作用，將近1.2萬人通報不良事件（adverse event），接種疫苗組別的通報比例達40.6%，安慰劑組別也有29.7%，其中排名前4的常見不良事件依序為全身痠痛、頭痛、注射部位疼痛、以及疲勞。

有關接種後28天內通報的嚴重不良事件，疫苗組共101人，安慰劑組共53人，不良事件分別導致疫苗組及安慰劑組各7人死亡，不過經過調查，沒有一例的死因和疫苗或安慰劑有關。

外界相當關注的罕見血栓副作用，研究顯示，不論是施打疫苗組，還是安慰劑組，肺栓塞（Pulmonary embolism）、深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis DVT）、血小板減少症（thrombocytopenia）的發生率都很低，而且比例相近，前2項2個組別的發生率都低於0.1%，施打疫苗組的血小板減少症發生率低於0.1%，安慰劑組為0。

2個組別也都沒有出現血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome，TTS）、腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis），或是在異常部位發生靜脈栓塞的事件。

參與這項研究的美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗研究人員杜賓（Anna Durbin）表示結果讓她「驚喜」，「它（疫苗）對重症及住院有很強的保護力。」

研究人員在論文中總結AZ疫苗安全，而且能有效防止民眾感染新冠後出現症狀及變成重症。

(時報資訊)