【時報-台北電】日揚(6208)公告公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱：日揚三)(62083)發行公司行使債券贖回權暨訂於110年12月1日終止櫃檯買賣等相關事宜。

依日揚國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第二項規定辦理。依據日揚科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第二項規定，本轉換公司債發行滿三個月翌日(109年8月30日)起至到期日前四十日(112年4月19日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之10%時，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回該債券持有人之本轉換公司債，並函請櫃檯買賣中心公告。日揚執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金收回該債券持有人之本轉換公司債。

依「日揚三」發行及轉換辦法第十八條第二項，訂定債券收回相關事項如下：通知及受理轉換公司債贖回期間110年10月29日至110年11月30日。轉換公司債收回基準日110年11月30日。轉換公司債終止櫃檯買賣日期110年12月1日。掛號寄發債券收回通知書日期110年10月29日。債券收回價款按債券面額以現金收回，並統一於110年12月7日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意