金管會30日公布2021年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，包括：聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等8家資產管理集團。

證期局副局長郭佳君指出，「聯博、安聯及施羅德」資產管理集團分別符合5項評估指標、可適用2項優惠措施，「聯博、安聯及施羅德」共同選擇的優惠是得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；「安聯及施羅德」資產管理集團還選擇了其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；「聯博」資產管理集團則選擇境外基金申請案得加速審核。

「景順、摩根、野村、富蘭克林及NNIP 」資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40％。

郭佳君指出，該8集團於我國募集銷售之境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。另前開優惠措施有效期間為1年，自2021年10月1日至2022年9月30日止。

該8集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標。

包括：安聯及施羅德資產管理集團協助在臺投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及NNIP資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作；聯博、安聯及景順資產管理集團分別在臺灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進我國資產管理產業之整體競爭力。

(時報資訊)