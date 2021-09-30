從大陸缺電、英國缺天然氣到美國缺紙缺司機，甚至連肯德基爺爺都沒炸雞可賣，全球在疫情復甦生活回歸常軌之際，卻因供應鏈吃緊，醞釀起通膨危機。甫落幕的歐洲央行金融論壇，美日英歐4大央行當家齊聚，通膨成會中焦點，4人均坦言，疫情衝擊全球供應鏈，加重通膨負擔並拉長通膨時間。

歐美年終聖誕節消費旺季將至，現卻因塞港、缺工而導致貨物積壓、運輸時間拉長。據統計數據顯示，截9月28日止，洛杉磯港停滿144艘貨船，但仍有85艘塞在港外，而從遠東地區海運到北美的時間，也從過去約40天暴增1倍以上，即使部分港口已宣布加班，24小時不分晝夜裝卸貨物，但仍難有效去化堆積如山的到港貨物。

有鑑於通膨問題既深且廣，以下整理包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行（ECB）行長拉加德、英國央行（BoE）行長貝利、日本銀行（BOJ，央行）總裁黑田東彥等4位國際大咖的近期觀點，並同場加映我央行總裁楊金龍今（30）日的最新看法。

▲美國聯準會主席鮑爾

鲍爾認為通膨率大增，實際上是因需求强劲、供應鏈卻無法及時因應造成的結果，與疫後經濟重啟有關，目前尚難斷言整個時間與過程得歷時多久，但強調會恢復並度過難關。

他也認為，解決高通膨和失業率居高不下間的「緊張關係」，是目前面臨的最迫切問題，但坦承兩大目標間可能存在「衝突」。他先前曾說，供應瓶頸至今不但沒改善，反而還趨於惡化，使美國高通膨問題難消退，並預期短缺狀態將持續到2022年，時間長度超乎預期。

▲歐洲央行行長拉加德

身為歐洲央行首位女當家，又被稱為法國鐵娘子的拉加德同樣認為，當前通膨升高的主因是經濟重啟，但她樂觀認為，沒有理由預期物價上漲的趨勢會長期持續，認為歐元區的經濟活動可在年底前，恢復到新冠病毒大流行之前的水準。

供應鏈瓶頸部分，坦言還沒看到明確的解决方案，但相信會在明年上半年消退，未來將關注歐元區的工資談判進度。而對全歐天然氣和能源價格飆升，拉加德指各國政府應善用提高碳稅創造的額外收入，用以補貼民生用電與燃料價格，好減少民眾荷包失血，否則ECB將難達成其通膨目標。

▲英國央行行長貝利

對升息態度抱持開放態度的貝利認為，目前的最大挑戰，在於如何擺脫經濟成長不平衡與供應側壓力，以實現讓經濟平穩增長，並達供需平衡的狀態。

▲日銀總裁黑田東彥

黑田東彥認為，亞洲工廠因疫情停工可能只是暫時性的，未來幾個月將獲得改善，日本經濟有望重回疫情爆發前的水準。他也與其他3人看法相同，認為通膨飆升僅是暫時現象，物價漲勢到明年某個時候將趨緩，逐漸回歸或低於央行的目標區間。

▲台灣央行總裁楊金龍

楊金龍9月30日赴立法院財政委員會進行業務報告時指出，今年經濟成長動能增強，全年經濟成長率預估5.75％，明年仍穩健成長，估值為3.45％，強調通膨展望溫和，續採寬鬆貨幣政策。

他並指，CPI（消費者物價指數）年增率雖暫時居高，但隨國際油價漲勢趨緩、比較基期偏低等因素漸消，已轉趨回降，研判當前國內通膨屬短期現象，預期全年通膨溫和，明年通膨展望向下。

(時報資訊)