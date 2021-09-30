【時報記者莊丙農台北報導】禾聯碩(5283)今天召開線上法說會，公司經營階層指出，原本去年預期今年會比去年好，但5月遇到突發本土疫情，導致賣場人流全失，連帶影響銷售，但生活家電接棒，冷氣也在疫情穩定後安裝逐漸回升，預估2022年不會比今年差，但還是要取決於疫情變數。

禾聯碩今年上半年營收31.23億元，毛利率38％，稅後淨利4.35億元，略低於去年同期4.41億元，每股盈餘5.95元。主要今年運費、行銷廣告及薪資支出增加，且5月爆發本土疫情，影響到營收及獲利表現。

上半年來自於經銷商營收占比57.71％、量販3C占比23.37％、虛擬通路占比12.19％。產品銷售部分，上半年空調銷售11.06萬台，營收20.49億元，占比65.61％；生活家電銷售44.62萬台，營收5.07億元，占比16.23％；液晶顯示器銷售電視5.83萬台，營收4.73億元，占比15.15％。

冷氣因為疫情影響，且有安裝的需求，比較注重線下銷售，第2季有遞延現象，但目前已經陸續在恢復。生活家電銷售及營業額持續攀升，主要因為疫情帶動線上銷售成長，加上生活家電單價較低，是今年上半年銷售成長主力。公司認為，民眾普遍收入有限，要分配支出，對於低單價產品接受度高，2022年還是看好生活家電成長動能。

行政院去年宣布投入新台幣323億元預算，目標高中以下學校「班班有冷氣」，禾聯碩今年標案也有所斬獲，不過，尚未完成驗收，預計明年第1季可以認列收入，2022年也有些標案開始爭取，尤其在社會宅部分，各縣市積極蓋社會宅，未來幾年都有不錯的政府標案。

至於標案是否影響利率，公司標案毛利率看產品線，整體來說標案毛利率會低，但數量貢獻很多，若以既有資源做額外生意來看，對整體獲利貢獻不錯。禾聯碩也持續積極擴充新產品線，原本聚焦B2C佈局會逐步朝B2B發展。

針對原物料上漲及晶片缺貨問題，公司表示，對於原物料上漲前都會提前備貨，尤其自己有倉儲，可以有便宜的庫存備料，競爭力會優於同業。

對於五倍券商機，公司指出，銷售主要透過經銷商及賣場，去年三倍券推出後，因沒有直接面對消費者，也沒有統計實際金額，但對於五倍券商機還是樂觀其成。

(時報資訊)

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