東協股市去年受新冠肺炎疫情影響，東協股市壓力較大，以去年整體表現來看，只有越南上漲14.87％，馬來西亞-4.94％、印尼-5.09％、菲律賓-8.64％、泰國-8.26％、新加坡-11.76％都是負報酬。不過，今年來一掃去年股市陰霾表現出色，越南、泰國都有雙位數報酬分別上漲21.33％、11.53％，新加坡、印尼也各有8.22％、2.24％的漲幅，僅菲律賓與馬來西亞仍是負報酬。

觀察投信發行的東協相關基金，近期股市震盪，觀察近一周、一月、三個月、今年以來績效都正報酬的為群益東協成長基金。

投信法人表示，東協市場在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移至東協市場之下，有助支撐東協股市，因此後續表現仍未看淡，投資人可趁機布局東協基金。

群益投信表示，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，操作策略上仍須留意匯率變動、外資動向等等，東協國家就中長期而言，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，如此一來，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情，同時，RCEP的簽署，將更加速製造業供應鏈移轉至東南亞國家的趨勢，將對東南亞國家內的循環性行業帶來助益，投資人可趁勢布局東協基金。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，近期東協國家股市受惠新冠肺炎疫情降溫，政府逐步放鬆管制措施，居民移動指數上升，反映經濟活動也逐步回溫，比如，馬來西亞製造業勞工上工比例可以提高、越南放寬符合政府防疫規定的企業恢復生產、泰國放寬旅遊規定。

此外，政府也積極推出政策來刺激經濟，比如：泰國提高國家債務佔GDP比例上限，馬來西亞推出新的國家五年發展計劃，帶動外資在過去一個月內流入東協股市。

受惠原物料價格走勢強勢，印尼基本金屬行業股價跟隨上漲，未來投資機會將來自個別國家總經展望及產業契機，國家別看好越南、新加坡，看好行業別是金融、通訊、科技。受惠中產階級財富增值的印尼可選消費股，及內需成長支撐的菲律賓民生消費股，核心產業部分可留意消費等類股為主。

(時報資訊)