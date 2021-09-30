【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】第三季全球併購交易額創下歷史新高，企業及投資人爭相透過此類華麗的變身來形塑其疫後的未來。
根據路孚特（Refinitiv）出具的數據，截至9月27日的三個月內，夏日的併購熱使交易總額達到1.52兆美元，較去年同期大幅成長38%，並創下史上單季新高記錄。
在強勁的第三季帶動下，今年前9月全球併購交易額達到4.33兆美元，亦創下歷史新高，改寫了2007年金融危機發生前創下的4.1兆美元記錄。
此外，第三季歐洲的併購交易額較去年同期暴增1倍，達到4,730億美元。美國第三季併購交易額成長32%，達到5,810億美元，亞太區成長21%，達到3,650億美元。
(時報資訊)
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