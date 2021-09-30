永豐餘投控董事會30日決議通過子公司永道射頻技術公司進行股權架構重組，以進行後續在台上市相關規劃。期待上市後，加速擴展永道營運規模與範疇、吸引及留任優秀專業軟硬體系統研發人才，強化全球互聯網商業競爭力。

永道為永豐餘持股約86.51%的子公司，今年初才暫時中止在大陸的上市申請計畫。

永道為全球最大的RFID標籤ODM製造商，自2007年成立至今積累豐富標籤製造經驗，目前全球市佔率超過25％。

隨著5G時代來臨，物聯網發展更趨多元成熟，同時因應全球供應鏈由全球分工轉為短鏈供應，永道於2020年底於新北市土城建置新廠，就近服務客戶。土城廠為永道兩岸第三間廠房，也是臺灣第一間工廠，年產能10億枚標籤，兩岸年產能累計超過40億枚。

綜觀當前RFID運用，服飾及零售占7成以上，其次為交通運輸票券與物流追蹤。因應AIoT迅速發展，RFID將呈現出更多面向虛實整合互聯網的新商業模式。隨著靈敏度提升，RFID技術較以往有更多元的感測能力，得匯總複合數據資料，為各行業資訊收集分析提供強有力的後盾。

永道是全球AIoT互聯網商業的關鍵營運公司，未來將整合區塊鏈與人工智慧AI等服務技術，深入各工商民生領域，廣泛提升各行業階層應用。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意